Да неужели! В Шотландии школам рекомендовано иметь отдельные туалеты для мальчиков и девочек

В изданных в понедельник рекомендациях говорится, что в школах должны быть туалеты, разделенные по признаку биологического пола, но при этом школы могут оборудовать и «гендерно-нейтральные туалеты».

В подавляющем большинстве шотландских школ туалеты и так раздельные, хотя во многих школах обустроены и «гендерно-нейтральные».

Министр образования Шотландии Дженни Гилрут объяснила Би-би-си, что правительство этой автономии в составе Великобритании издало свои рекомендации по следам двух судебных постановлений, одно из которых касалось шести учебных заведений. Всего в Шотландии больше двух с половиной тысяч школ.

Этой весной суд в Шотландии принял решение в пользу одной родительской пары, которые подали иск против муниципалитета, требуя, чтобы в начальной школе, куда ходит их ребенок, обустроили отдельные туалеты для мальчиков и девочек. В этой школе был только общий туалет.

Суд постановил, что все шесть таких школ в трех регионах в разных концах Шотландии обязаны обустроить отдельные туалеты.

Кроме того, правительство Шотландии в своих новых рекомендациях учло весеннее постановление Верховного суда Великобритании, согласно которому в рамках применения закона о равноправии женщиной следует считать именно биологическую женщину.

В новой редакции рекомендаций говорится, что ученикам должны быть доступны туалеты, разделенные на основе биологического пола.

Одновременно правительство рекомендует местным политикам и чиновникам, отвечающим за образование, подумать об обустройстве в школах туалетов для учеников-трансгендеров.

В предыдущем варианте рекомендаций, изданном в 2021 году, шотландское правительство писало, что ни в одном законе не говорится, что «только люди, которые отнесены к мужскому полу при рождении, могут пользоваться мужскими туалетами и раздевалками, или что только те, кто отнесены к женскому полу, могут пользоваться женскими туалетами и раздевалками».

Кроме того, в той редакции документа говорилось, что на раздельных уроках физкультуры ученики-трансгендеры должны иметь возможность заниматься вместе с теми, кто соответствует их «гендерной идентификации».

В то же время правительство по-прежнему рекомендует учителям согласно принятому в 2010 году Закону о равноправии поддерживать учеников-трансгендеров, уважать их чувства, а также просвещать учеников в этом и подобных вопросах.

Министр образования Дженни Гилрут на вопрос Би-би-си, может ли трансгендерная персона, идентифицирующая себя как девочка, ходить в туалет для девочек, сказала, что не может комментировать конкретные примеры. Гилрут подчеркнула, что изданные правительством рекомендации не имеют силу закона, поскольку по закону школами в Шотландии управляют местные власти.