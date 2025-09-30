Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Да неужели! В Шотландии школам рекомендовано иметь отдельные туалеты для мальчиков и девочек

30 сентября, 2025 12:42

Мир 0 комментариев

Правительство Шотландии официально рекомендовало шотландским школам обеспечить учеников отдельными туалетами для мальчиков и девочек.

В изданных в понедельник рекомендациях говорится, что в школах должны быть туалеты, разделенные по признаку биологического пола, но при этом школы могут оборудовать и «гендерно-нейтральные туалеты».

В подавляющем большинстве шотландских школ туалеты и так раздельные, хотя во многих школах обустроены и «гендерно-нейтральные».

Министр образования Шотландии Дженни Гилрут объяснила Би-би-си, что правительство этой автономии в составе Великобритании издало свои рекомендации по следам двух судебных постановлений, одно из которых касалось шести учебных заведений. Всего в Шотландии больше двух с половиной тысяч школ.

Этой весной суд в Шотландии принял решение в пользу одной родительской пары, которые подали иск против муниципалитета, требуя, чтобы в начальной школе, куда ходит их ребенок, обустроили отдельные туалеты для мальчиков и девочек. В этой школе был только общий туалет.

Суд постановил, что все шесть таких школ в трех регионах в разных концах Шотландии обязаны обустроить отдельные туалеты.

Кроме того, правительство Шотландии в своих новых рекомендациях учло весеннее постановление Верховного суда Великобритании, согласно которому в рамках применения закона о равноправии женщиной следует считать именно биологическую женщину.

В новой редакции рекомендаций говорится, что ученикам должны быть доступны туалеты, разделенные на основе биологического пола.

Одновременно правительство рекомендует местным политикам и чиновникам, отвечающим за образование, подумать об обустройстве в школах туалетов для учеников-трансгендеров.

В предыдущем варианте рекомендаций, изданном в 2021 году, шотландское правительство писало, что ни в одном законе не говорится, что «только люди, которые отнесены к мужскому полу при рождении, могут пользоваться мужскими туалетами и раздевалками, или что только те, кто отнесены к женскому полу, могут пользоваться женскими туалетами и раздевалками».

Кроме того, в той редакции документа говорилось, что на раздельных уроках физкультуры ученики-трансгендеры должны иметь возможность заниматься вместе с теми, кто соответствует их «гендерной идентификации».

В то же время правительство по-прежнему рекомендует учителям согласно принятому в 2010 году Закону о равноправии поддерживать учеников-трансгендеров, уважать их чувства, а также просвещать учеников в этом и подобных вопросах.

Министр образования Дженни Гилрут на вопрос Би-би-си, может ли трансгендерная персона, идентифицирующая себя как девочка, ходить в туалет для девочек, сказала, что не может комментировать конкретные примеры. Гилрут подчеркнула, что изданные правительством рекомендации не имеют силу закона, поскольку по закону школами в Шотландии управляют местные власти.

 

30.09.2025
Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

14:56

ЧП и криминал 0 комментариев

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

Читать
Загрузка

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

14:28

Важно 0 комментариев

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Читать

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

14:16

Важно 0 комментариев

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Читать

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

14:13

Важно 0 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Читать

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

14:09

Важно 0 комментариев

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Читать

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Читать

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Читать