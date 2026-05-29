Cобака присела в траве не просто так: у неё там свой компас

Учёные выяснили, что собаки могут выбирать направление для туалета не только по настроению, запахам и личным капризам. В дело, похоже, вмешивается магнитное поле Земли.

Да, то самое. Пока человек стоит с пакетиком и терпеливо ждёт, пёс, возможно, решает задачу почти космического масштаба.

Исследователи два года наблюдали за 70 собаками разных пород. Работа была не самой гламурной: пришлось зафиксировать 1893 похода по-большому и 5582 похода по-маленькому. Зато результат получился таким, что его трудно забыть.

Оказалось, при спокойном магнитном поле собаки чаще выстраивали тело вдоль линии север-юг. А вот направление восток-запад им, мягко говоря, нравилось меньше.

Самое смешное, что это работало не всегда. Когда магнитное поле становилось нестабильным, собачья «система навигации» как будто сбивалась, и чёткий выбор направления пропадал.

Это не значит, что ваш пёс каждый раз выходит на улицу с внутренним компасом и строгим научным планом. У него есть запахи, привычки, любимые места, раздражители, погода и, конечно, собственный характер. Но сама возможность того, что во время обычной прогулки животное учитывает нечто невидимое человеку, звучит слишком хорошо, чтобы пройти мимо.

Так что в следующий раз, когда собака начнёт долго кружить на одном месте, не спешите раздражаться. Возможно, она не капризничает. Возможно, она просто ждёт, когда Земля подскажет правильное направление.