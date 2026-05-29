Cобака присела в траве не просто так: у неё там свой компас

Редакция PRESS 29 мая, 2026 10:05

Животные

Вы думали, что собака перед важным делом просто кружится, нюхает траву и тянет время? Возможно, всё куда загадочнее.

Учёные выяснили, что собаки могут выбирать направление для туалета не только по настроению, запахам и личным капризам. В дело, похоже, вмешивается магнитное поле Земли.

Да, то самое. Пока человек стоит с пакетиком и терпеливо ждёт, пёс, возможно, решает задачу почти космического масштаба.

Исследователи два года наблюдали за 70 собаками разных пород. Работа была не самой гламурной: пришлось зафиксировать 1893 похода по-большому и 5582 похода по-маленькому. Зато результат получился таким, что его трудно забыть.

Оказалось, при спокойном магнитном поле собаки чаще выстраивали тело вдоль линии север-юг. А вот направление восток-запад им, мягко говоря, нравилось меньше.

Самое смешное, что это работало не всегда. Когда магнитное поле становилось нестабильным, собачья «система навигации» как будто сбивалась, и чёткий выбор направления пропадал.

Это не значит, что ваш пёс каждый раз выходит на улицу с внутренним компасом и строгим научным планом. У него есть запахи, привычки, любимые места, раздражители, погода и, конечно, собственный характер. Но сама возможность того, что во время обычной прогулки животное учитывает нечто невидимое человеку, звучит слишком хорошо, чтобы пройти мимо.

Так что в следующий раз, когда собака начнёт долго кружить на одном месте, не спешите раздражаться. Возможно, она не капризничает. Возможно, она просто ждёт, когда Земля подскажет правильное направление.

Комментарии (0)

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

