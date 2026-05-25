Civinity продолжает программу облигаций: новый выпуск может привлечь до 15 млн евро

Размещение проходит в рамках утверждённого Банком Литвы проспекта программы облигаций объёмом до 50 миллионов евро с последующим включением бумаг в регулируемый рынок Nasdaq.

Согласно условиям предложения, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 евро, процентная ставка — 10% годовых, а доходность для инвесторов составит 9,5% или 10% в зависимости от выбранной цены покупки. Подписка открыта с 27 мая по 10 июня 2026 года, минимальный объём инвестиций — одна облигация.

В компании подчёркивают, что выход на рынок капитала является частью долгосрочной стратегии развития, а не разовым способом привлечения финансирования.

Председатель правления Civinity Group Deividas Jacka отметил, что за последние годы группа доказала способность успешно расти, интегрировать приобретённые компании и масштабировать бизнес.

По итогам 2025 года выручка группы впервые превысила 100 миллионов евро и достигла 100,4 млн евро, что на 13,4% больше, чем годом ранее. EBITDA выросла на 18% — до 8,3 млн евро, а прибыль до налогообложения составила 2,83 млн евро.

В последние годы Civinity активно развивает направления управления и технического обслуживания зданий, инженерных услуг, реновации, цифровых решений и сервисов городской инфраструктуры. Компания также расширяет географию бизнеса за пределами Балтии — недавно группа завершила приобретение инженерной компании по обслуживанию лифтов в Хорватии и Словении.

По словам руководства, новый выпуск облигаций должен поддержать следующий этап международной экспансии и развитие инженерного направления в Европе.

Организатором размещения выступает Luminor. Дополнительными дистрибьюторами в Латвии и Эстонии являются Redgate Capital и Evernord.