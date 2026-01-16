Чтобы тепло? Армия получила рекордное количество заявок от добровольцев на летний призыв

Из них на 11-месячную службу в подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) записались 1503 человека - 1457 мужчин и 46 женщин.

В свою очередь, на пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно заявку подали 57 граждан Латвии, в том числе 56 мужчин и одна женщина.

Запись добровольцев на летний призыв СГО, которая начнется 17 июля, завершилась 14 января. В настоящее время проводится проверка соответствия кандидатов условиям прохождения службы.

Для отбора необходимого количества военнослужащих в случае недостатка призывников 21 января будет проведен отбор по принципу случайности.

Ранее сообщалось, что для нового призыва необходимо 1470 молодых людей, которые будут нести службу в подразделениях НВС. На пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно могли подать заявку не более 700 молодых людей.

Министр обороны Андрис Спрудс признал в беседе на Латвийском радио, что с ростом числа добровольцев на СГО в будущем может возникнуть давление на государственные вузы, которым придется принимать отслуживших на бюджетные программы. На вопрос, решается ли эта потенциальная проблема превентивно, Спрудс ответил, что сейчас идет процесс оценки: рассматриваются финансовые вложения оборонной отрасли в систему высшего образования, а также в сотрудничестве и диалоге с Министерством образования и науки обсуждаются различные другие совместные решения.

При этом Спрудс отметил, что не стоит вводить какую-либо новую систему до того, пока не станет не ясна тенденция подачи заявок добровольцами в более долгосрочной перспективе.

Планируется, что весь потенциал СГО будет достигнут в 2028 году, когда до 4 тыс. военнослужащих пройдут военную подготовку по 11-месячной программе, еще 2 тыс. получат возможность освоить военную подготовку по пятилетней программе Земессардзе, и еще 500 военнослужащих смогут пройти программу подготовки офицера запаса, пояснили в Минобороны.

В соответствии с концепцией государственной обороны, персонал НВС в 2028 году будет состоять из 61 тыс. военнослужащих, из которых в мирное время на службе будут находиться 31 тыс., а во время кризиса дополнительно будут задействованы еще 30 тыс. военнослужащих резерва общей готовности.

Из 31 тыс. военнослужащих, предусмотренных в структуре мирного времени, 4 тыс. составят военнослужащие СГО, проходящие службу в течение 11 месяцев, 8 тыс. - военнослужащие профессиональной службы, 12 тыс. - ополченцы и 7 тыс. - военнослужащие запаса высокой готовности, которые ежегодно призываются на учения для поддержания навыков и боеготовности. Еще 30 тыс. будут составлять военнослужащие резерва общей готовности.