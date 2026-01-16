Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чтобы тепло? Армия получила рекордное количество заявок от добровольцев на летний призыв

Редакция PRESS 16 января, 2026 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Фото: Estado Mayor de la Defensa

На летний призыв Службы государственной обороны (СГО) подало заявку рекордное на данный момент число добровольцев - 1560 молодых людей, что почти в два раза больше, чем на прошлогодний призыв, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Из них на 11-месячную службу в подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) записались 1503 человека - 1457 мужчин и 46 женщин.

В свою очередь, на пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно заявку подали 57 граждан Латвии, в том числе 56 мужчин и одна женщина.

Запись добровольцев на летний призыв СГО, которая начнется 17 июля, завершилась 14 января. В настоящее время проводится проверка соответствия кандидатов условиям прохождения службы.

Для отбора необходимого количества военнослужащих в случае недостатка призывников 21 января будет проведен отбор по принципу случайности.

Ранее сообщалось, что для нового призыва необходимо 1470 молодых людей, которые будут нести службу в подразделениях НВС. На пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно могли подать заявку не более 700 молодых людей.

Министр обороны Андрис Спрудс признал в беседе на Латвийском радио, что с ростом числа добровольцев на СГО в будущем может возникнуть давление на государственные вузы, которым придется принимать отслуживших на бюджетные программы. На вопрос, решается ли эта потенциальная проблема превентивно, Спрудс ответил, что сейчас идет процесс оценки: рассматриваются финансовые вложения оборонной отрасли в систему высшего образования, а также в сотрудничестве и диалоге с Министерством образования и науки обсуждаются различные другие совместные решения.

При этом Спрудс отметил, что не стоит вводить какую-либо новую систему до того, пока не станет не ясна тенденция подачи заявок добровольцами в более долгосрочной перспективе.

Планируется, что весь потенциал СГО будет достигнут в 2028 году, когда до 4 тыс. военнослужащих пройдут военную подготовку по 11-месячной программе, еще 2 тыс. получат возможность освоить военную подготовку по пятилетней программе Земессардзе, и еще 500 военнослужащих смогут пройти программу подготовки офицера запаса, пояснили в Минобороны.

В соответствии с концепцией государственной обороны, персонал НВС в 2028 году будет состоять из 61 тыс. военнослужащих, из которых в мирное время на службе будут находиться 31 тыс., а во время кризиса дополнительно будут задействованы еще 30 тыс. военнослужащих резерва общей готовности.

Из 31 тыс. военнослужащих, предусмотренных в структуре мирного времени, 4 тыс. составят военнослужащие СГО, проходящие службу в течение 11 месяцев, 8 тыс. - военнослужащие профессиональной службы, 12 тыс. - ополченцы и 7 тыс. - военнослужащие запаса высокой готовности, которые ежегодно призываются на учения для поддержания навыков и боеготовности. Еще 30 тыс. будут составлять военнослужащие резерва общей готовности.

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

