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Что значит быть украинцем? Премьер-министр Латвии посещает Украину

© LETA 15 июля, 2025 11:20

Новости Латвии

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сегодня находится с рабочим визитом в Украине по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили в Государственной канцелярии, сегодня Силиня приняла участие в торжествах по случаю годовщины украинской государственности.

Премьер-министр отметила, что для неё большая честь присутствовать на церемонии награждения Героев Украины, где также чествовали семьи воинов, погибших, защищая свободу Украины. «Было очень больно видеть, как жена с ребёнком на руках получает награду, завоёванную её мужем, ведь он погиб из-за российской агрессии, защищая свою семью и страну», — сказала Силиня.

Она заявила, что на этой церемонии она увидела, что значит быть украинцем на самом деле, и как героически мужчины, женщины и молодые люди защищают свою страну как на фронте, так и в тылу.

В ходе визита в Киев Силиня также планирует встретиться с высшими должностными лицами Украины.

День украинской государственности впервые отметили в 2022 году. Этот день посвящен крещению Киевской Руси в 988 году, которое считается началом украинской государственности.

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