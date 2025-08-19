Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что ж перевозят? Вентспилсский порт увеличил грузооборот

19 августа, 2025 11:09

Новости Латвии

Грузооборот латвийских портов в первом полугодии 2025 года составил 17,3 млн тонн, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост показал только Вентспилсский порт, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

За десять лет общий объем переваленных грузов существенно снизился - с 37,4 млн тонн в первом полугодии 2015 года до 17,3 млн тонн в этом году. Правда, есть порты, где за этот период объем грузов вырос: Лиепайский порт десять лет назад в первом полугодии перевалил 2,7 млн тонн, а в этом году - 3,44 млн тонн, хотя это и меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

В Рижском порту в первом полугодии 2015 года было перевалено 20,6 млн тонн, а в аналогичный период этого года - чуть более 8 млн тонн. Аналогичная ситуация наблюдается и в Вентспилсском порту, где в 2015 году за полугодие было перевалено 13,4 млн тонн, а самый низкий показатель был в 2024 году - 3,9 млн тонн.

Однако в этом году уже зафиксирован рост на 14,5%. Объем грузов увеличился во всех трех крупнейших сегментах - нефтепродукты, уголь и грузы ro-ro.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя Вентспилсского свободного порта Игорь Удодов, исторически он создавался как крупный порт для перевалки ископаемого топлива - с терминалами для обработки грузов нефтепродуктов и угля. Любые геополитические колебания в транзите этих видов грузов особенно сильно влияют именно на Вентспилс.

"Радует, что отдельным терминалам удалось перестроить работу: вместо традиционного восточно-западного транзита они обеспечивают ввоз грузов по морю, их хранение, обработку и вывоз также по морю. Одновременно мы продолжаем двигаться к тому, чтобы Вентспилсский порт расширял рамки деятельности - от традиционной концепции транзита ископаемого топлива к концепции энергетического порта с акцентом на возобновляемые ресурсы в широком понимании. В настоящее время в фокусе - развитие логистического коридора для негабаритных грузов из Вентспилса, который станет важным звеном в развитии ветропарков стран Балтии", - отметил Удодов.

(Dienas Bizness)

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

