Что ж перевозят? Вентспилсский порт увеличил грузооборот

За десять лет общий объем переваленных грузов существенно снизился - с 37,4 млн тонн в первом полугодии 2015 года до 17,3 млн тонн в этом году. Правда, есть порты, где за этот период объем грузов вырос: Лиепайский порт десять лет назад в первом полугодии перевалил 2,7 млн тонн, а в этом году - 3,44 млн тонн, хотя это и меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

В Рижском порту в первом полугодии 2015 года было перевалено 20,6 млн тонн, а в аналогичный период этого года - чуть более 8 млн тонн. Аналогичная ситуация наблюдается и в Вентспилсском порту, где в 2015 году за полугодие было перевалено 13,4 млн тонн, а самый низкий показатель был в 2024 году - 3,9 млн тонн.

Однако в этом году уже зафиксирован рост на 14,5%. Объем грузов увеличился во всех трех крупнейших сегментах - нефтепродукты, уголь и грузы ro-ro.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя Вентспилсского свободного порта Игорь Удодов, исторически он создавался как крупный порт для перевалки ископаемого топлива - с терминалами для обработки грузов нефтепродуктов и угля. Любые геополитические колебания в транзите этих видов грузов особенно сильно влияют именно на Вентспилс.

"Радует, что отдельным терминалам удалось перестроить работу: вместо традиционного восточно-западного транзита они обеспечивают ввоз грузов по морю, их хранение, обработку и вывоз также по морю. Одновременно мы продолжаем двигаться к тому, чтобы Вентспилсский порт расширял рамки деятельности - от традиционной концепции транзита ископаемого топлива к концепции энергетического порта с акцентом на возобновляемые ресурсы в широком понимании. В настоящее время в фокусе - развитие логистического коридора для негабаритных грузов из Вентспилса, который станет важным звеном в развитии ветропарков стран Балтии", - отметил Удодов.

(Dienas Bizness)