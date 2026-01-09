Что ваш сон знает о будущем здоровье

Учёные из Stanford Medicine разработали ИИ-систему, которая способна оценивать риск развития серьёзных заболеваний — по данным всего одной ночи сна. Алгоритм ищет скрытые сбои в работе мозга, сердца и дыхания и находит сигналы, которые появляются задолго до первых симптомов болезни.

Система получила название SleepFM. Её обучили на колоссальном массиве данных — почти 600 тысяч часов сна, собранных у 65 тысяч человек. Речь идёт о полисомнографии — «золотом стандарте» диагностики сна, при котором одновременно регистрируются мозговая активность, сердечный ритм, дыхание, движение глаз и мышц.

Обычно врачи используют лишь небольшую часть этих данных — чтобы диагностировать апноэ или определить фазы сна. Всё остальное десятилетиями оставалось практически нерасшифрованным. Именно туда и «заглянул» ИИ.

Алгоритм изучает, как разные системы организма работают вместе — и что происходит, когда они выходят из синхронизации. Например, когда мозг «спит», а сердце ведёт себя так, будто человек бодрствует. Такие несоответствия, как выяснилось, могут быть ранними признаками будущих проблем.

После обучения SleepFM проверили на реальных медицинских данных, связанных с многолетними историями болезней пациентов. Результат оказался неожиданно сильным: система смогла предсказать риски 130 различных заболеваний.

Лучше всего ИИ справился с прогнозом:

болезни Паркинсона;

деменции;

инфарктов и гипертонической болезни;

рака простаты и груди;

а также общего риска смерти.

Точность прогнозов в ряде случаев превышала 80–89%, что сопоставимо или даже выше показателей моделей, которые уже используются в клинической практике.

Важно и то, что ИИ не ищет «один симптом». Самые точные прогнозы получаются именно тогда, когда анализируются все сигналы одновременно — мозг, сердце, дыхание и мышцы. Сон оказывается своего рода физиологическим «стресс-тестом», который организм проходит каждую ночь.

Учёные подчёркивают: речь не идёт о диагнозе или приговоре. Это инструмент раннего предупреждения — сигнал о том, что человеку стоит внимательнее отнестись к здоровью задолго до появления болезни.

Исследователи уже работают над тем, чтобы в будущем использовать и данные с носимых устройств — умных часов и трекеров сна.

Вывод звучит почти философски:

пока мы спим, организм может честно рассказывать о будущем.

Нужно лишь научиться его слушать.