Что думают русскоязычные о политике в Латвии: проведено масштабное исследование

Опрос проводился этой весной. Результаты проливают свет на геополитические взгляды русскоязычного населения Латвии, самоцензуру, отношение к социальному контролю, возможности политической активности и изменения привычек использования СМИ.

Среди русскоязычного населения Латвии растет неопределенность и неуверенность в отношении острых и спорных вопросов как в Латвии, так и в мире, указали исследователи со ссылкой на данные опроса. Данные раскрывают, как эта группа населения адаптируется к новой реальности.

На мероприятии ведущий исследователь Института философии и социологии ЛУ Мартиньш Капранс расскажет о представлениях русскоязычных жителей Латвии о вторжении России в Украину. Исследователь Оксана Жабко разъяснит механизмы практики самоцензуры и социального контроля. Профессор ЛУ Инта Миериня проанализирует тенденции политического участия русскоязычных и связанные с этим проблемы. Ведущий исследователь РУС Янис Юзефович и исследователь ЛУ Анастасия Тетаренко-Супе расскажут об изменении привычек этой группы населения в отношений использования СМИ после 2022 года.

Презентация результатов опроса состоится в помещении Фонда им. Конрада Аденауэра, на ул. Марияс, 13, к-1, в Риге, в 12:00.

Опрос проводился в рамках проекта ЛУ и РУС "Самоопределение русскоязычных Балтии в ожидании перемен: политическое поведение, формирование границ и медийные практики после полномасштабного вторжения России в Украину". Цель трехлетнего исследования - проанализировать изменения в русскоязычном обществе Латвии и Эстонии в контексте полномасштабного вторжения России в Украину.

Проект финансируется программой фундаментальных и прикладных исследований Латвийского совета по науке. Проведение опроса в Латвии и Эстонии поддерживает Фонд Конрада Аденауэра.