Что будет с магазинами Cenuklubs? Будем надеяться на лучшее

Бренд Cenuklubs присутствует на латвийском рынке около 20 лет, но торговой сетью его можно назвать с большой натяжкой: сейчас от неё, если верить информации на сайте фирмы, осталось всего два магазина - один в Риге, второй в Талси.

Нельзя сказать, что предприятие убыточно - 2024 год оно завершило с прибылью в размере 26 тысяч евро. Однако Cenuklubs будет продан - уже заключена сделка с покупателем. Причина продажи неизвестна.

Это сеть розничной торговли Mājai un Dārzam, которой принадлежит около двух десятков магазинов - в основном в регионах. Управляет этой сетью АО Diāna, владеющее сетью магазинов Citro.

Сумма сделки не разглашается, но о своих планах представитель покупателя сообщил. Речь идёт не о закрытии магазинов, а о присоединении торговых точек к сети Mājai un Dārzam.

В магазинах Cenuklubs работает около 150 сотрудников. Новый владелец планирует по возможности сохранить коллектив и вновь открыть как минимум один магазин весной 2026 года после полной подготовки. Закрытие Cenuklubs, предположительно, произойдёт до конца 2025-го.