В связи с принятым в апреле законом о завершении приватизации с 2026 года многоквартирные дома должны быть переданы в управление самим собственникам, которые решат, кому доверить обслуживание и управление домом.

Самое крупное домоуправление в стране - Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), которое обслуживает 3 400 домов столицы, - смело вступило в сражение за право если не приумножить, то хотя бы сохранить число своих клиентов.

Для этого половине клиентов были отправлены пакеты опросных листов (понятно, что на государственном языке). Ответили только 10%. Согласитесь, у кого сейчас есть время вчитываться (особенно со словарем), раздумывать, отвечать...

RNP организовало вебинар, где специалистам и клиентам объясняли те или иные пункты нового договора с владельцами квартир. И договор этот мало кому понравился. Другое дело, что большинство домов пассивны в управлении и не оспаривают предложенные пункты, хотя они им и кажутся несправедливыми по отношению к жильцам...

В RNP, например, сообщили, что по первым результатам опроса клиенты в целом оценивают предложенный договор положительно: 71% принявших участие в голосовании высказались за его заключение. Вместе с тем еще в октябре 75 домов отказались продлевать сотрудничество.

Столичное домоуправление (в RNP не любят, когда их так называют) утверждают, что при составлении нового договора думали о том, чтобы его условия были прозрачными, гибкими, обеспечивали безопасность и равенство в дальнейшей работе. Новый договор в том числе сохраняет или снижает плату за управление для большинства домов, а также на 50% снижает штрафные проценты за просроченные счета.

Управление и обслуживание домов – это сейчас одна из ведущих и перспективных сфер экономики страны, причем прибыльная и многоотраслевая. Ремонт и строительство, строительные конструкции и материалы, слесарные и плотницкие работы, сварка, уборка, плюс административные и бухгалтерские работы... да всего не перечислишь, что требует содержание дома. Поэтому борьба за дома идет серьезная...

Что не нравится жителям

Однако многие жители и эксперты считают, что договор выгоден исключительно управляющему. Например, жительница дома на улице Латгалес заметила, что живет, как в хозяйском доме:

- До того, как купили эту квартиру, жили в денационализированном доме. Там вся власть была у хозяина, а мы только платили и платили. Вот и здесь односторонний контакт, на прием не пробиться, только платим за то, что нам скажут, и столько, сколько скажут...

- Новый договор позволяет RNP в одностороннем порядке увеличивать отчисления в фонд ремонта, отменять услуги (например, дворника), менять условия договора и повышать плату за обслуживание дважды в год, хотя всегда это было раз в год, - отмечает житель дома на даугавгривской улице Парадес Иван.

- Управляющий упоминает в своем девизе равноправие, а мы его не видим, - отметил житель Пурвциемса Сергей РАКОВ. – Договор не уравновешивает права и обязанности сторон, а лоббирует только интересы управляющего. Мы внимательно прочитали документ, там много требований к владельцам квартир, но ответственность управляющего описана общими словами...

- В проекте договора с RNP не понравился пункт, дающий право управляющему без согласования с жителями использовать на аварийные работы до 50% накопительного фонда дома, а 25% наших средств дома тратить на мелкие ремонты, - говорят другие жители. - Домоуправление собирается свободно распоряжаться накоплениями дома?

А вот как комментирует новый договор председатель Рижского альянса районов (Rīgas Apkaimju alianse) Марис ЯНСОНС:

- Договор односторонний, он не улучшает положение жителей. Заметно, что в целом предприятие стремится минимизировать свою ответственность. В договоре почти нет санкций за невыполнение обязательств, RNP фактически избавляется от контроля...

Кстати, и в комитете жилья и окружающей среды Рижской думы рекомендовали новый договор RNP согласовать с Центром защиты прав потребителей (PTAC)...

Обещали исправиться

Глава RNP Марис ОЗОЛИНЬШ обещал депутатам Рижской думы, что исправит отдельные пункты договора, которые рекомендует PTAC. Тогда жителям не надо будет опять голосовать за весь договор. «Ведь исправления будут приняты исключительно в пользу наших клиентов», - заверил главный управляющий.

Это-то и смущает жителей. Ведь и проект договора, который мало соответствует интересам жителей, управляющая компания RNP тоже представляла как отвечающий интересам жильцов многоквартирных домов.

А пока, как говорится, суд да дело, появилась информация, что согласование с Центром защиты прав потребителей закончено и RNP обещает внести поправки - например, не вкладывать общедомовые накопления в ценные бумаги Государственной кассы без согласия владельцев квартир.

Также RNP обещает уточнить порядок расторжения договора (в проекте было, что договор расторгается в течение месяца, а накопленные домом средства возвращаются через три месяца) и что долги какой-то квартиры не должно покрывать сообщество собственников.

А согласованные изменения договора вступят в силу автоматически – и в тех домах, где голосование по договору уже закончилось, и там, где оно еще продолжается.

Скептически настроенные жители спросят: «А где гарантия, что правки будут внесены, ведь договор нам не дадут еще раз прочитать?» Уточняем. По закону новый текст договора желающие могут просить в RNP...

Если кто-то против

Часть домов, где жильцы ранее создали общества владельцев квартир или организовались в ходе обсуждения проекта нового договора, проявила силу характера и проголосовала против договора.

- Сами испугались своей смелости, - шутит активистка одного из таких домов Нина Аркадьевна. – Те, кто изучил договор, обменялись мнением с соседями, и в результате мы отметили «против». А теперь не знаем, что дальше делать. Искать нового управляющего или RNP исправится? Нам, в общем-то, все равно – лишь бы дом был в порядке, вовремя ликвидировали аварии, и плата за услуги была бы разумная...

Сообщество дома беспокоится, что время идет быстро, и до 1 января ничего не решится. Центр защиты прав потребителей, если и внесет поправки, то RNP не поторопится внести изменения. А там по умолчанию дом останется за старым управляющим с новым драконовым договором...

Два пути

Жители проголосовали против новых договоров с RNP. Это значит, что они не приняли условия управляющей компании и остались без домоуправления? Что будет дальше?

Закон гласит, что с 1 января 2026 года самоуправления больше не обязаны обслуживать дома, не перенятые собственниками квартир. Как пояснили в Министерстве экономики ЛР, в тех домах, которые не переняли собственники квартир, должны пройти общие собрания собственников квартир или письменные опросы о том, как владельцы квартир желают организовать управление домом в дальнейшем.

Жители имеют право выбрать нового управляющего. Если же они этого не делают, то нынешний управляющий от самоуправления (в Риге - RNP) сам организует такой опрос и предложит владельцам квартир заключить с ним новый договор.

1 ПАССИВНЫЙ вариант. Если не удастся собрать нужное количество голосов для принятия решения, то действующий управляющий сохраняет свои функции автоматически. Аналогично и с новым договором. Если жители воздерживаются от голосования или не собирают нужное для принятия решения количество голосов, то предложенный управляющим договор с новыми условиями вступит в силу автоматически.

2 АКТИВНЫЙ вариант. Если же большинство собственников квартир голосуют против нового договора со старым управляющим, то за дальнейшее управление домом с 1 января отвечает само сообщество собственников квартир. И им к 2026 году на общем собрании или путем опроса надо найти управляющего или взять эти функции на себя...

Оксана ПЕТРЕНКО