Что будет с бюджетными местами в вузах Латвии в следующем году

Новую модель финансирования вузов, которую называют институциональной и которую во всех вузах страны планируется ввести с 2026 года, в ряде высших школ начинают испытывать уже сейчас. В этом году на новую модель в пробном режиме перешел Рижский технический университет (РТУ), правительство приняло решение о внедрении новой модели также в Латвийском университете (ЛУ) и Рижском университете им. Страдиньша (РСУ).

Планируется, что со следующего года новая система финансирования будет действовать и в Видземской высшей школе, и в Латвийском университете бионаук и технологий (ЛУБТ), а также в Академии культуры. Об изменениях рассказала заместитель директора департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки (МОН) Лиене Левада: "Мы переходим на институциональное финансирование, чтобы изменить порядок, по которому до сих пор вузы финансировались в зависимости от того, сколько студентов поступало в систему.

Сейчас в рамках пробного проекта мы требуем от вузов, чтобы они фокусировались именно на количестве выпускников. Предыдущая система относительно негибкая, старше 30 лет. При ней мы должны были финансировать каждое бюджетное место отдельно и вузы фактически не могли сделать ни одного шага влево или вправо, чтобы это финансирование перераспределить". Новый порядок предоставления бюджетных мест даст вузам впространство для маневра.

Например, если раньше на какие-либо учебные программы не поступало достаточно студентов, оставшееся финансирование было сложно или даже невозможно направить на какую-либо другую учебную программу, где желающих учиться было больше, поскольку количество оплачиваемых государством учебных мест было определено МОН и согласовано Советом по высшему образованию. (Lsm.lv)