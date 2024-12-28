Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Декабря Завтра: Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita

Что будет с бюджетными местами в вузах Латвии в следующем году

Редакция PRESS 28 декабря, 2024 11:55

Важно 0 комментариев

При переходе на новую модель финансирования вузы получат больше свободы, чтобы самостоятельно решать, как распределить выделенное государством финансирование на так называемые бюджетные места. Означает ли это, что в следующем году ожидаются существенные изменения в распределении оплачиваемых государством учебных мест?

Новую модель финансирования вузов, которую называют институциональной и которую во всех вузах страны планируется ввести с 2026 года, в ряде высших школ начинают испытывать уже сейчас. В этом году на новую модель в пробном режиме перешел Рижский технический университет (РТУ), правительство приняло решение о внедрении новой модели также в Латвийском университете (ЛУ) и Рижском университете им. Страдиньша (РСУ).

Планируется, что со следующего года новая система финансирования будет действовать и в Видземской высшей школе, и в Латвийском университете бионаук и технологий (ЛУБТ), а также в Академии культуры. Об изменениях рассказала заместитель директора департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки (МОН) Лиене Левада: "Мы переходим на институциональное финансирование, чтобы изменить порядок, по которому до сих пор вузы финансировались в зависимости от того, сколько студентов поступало в систему.

Сейчас в рамках пробного проекта мы требуем от вузов, чтобы они фокусировались именно на количестве выпускников. Предыдущая система относительно негибкая, старше 30 лет. При ней мы должны были финансировать каждое бюджетное место отдельно и вузы фактически не могли сделать ни одного шага влево или вправо, чтобы это финансирование перераспределить". Новый порядок предоставления бюджетных мест даст вузам впространство для маневра.

Например, если раньше на какие-либо учебные программы не поступало достаточно студентов, оставшееся финансирование было сложно или даже невозможно направить на какую-либо другую учебную программу, где желающих учиться было больше, поскольку количество оплачиваемых государством учебных мест было определено МОН и согласовано Советом по высшему образованию. (Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оперативные службы призывают отмечать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Читать
Загрузка

Ночью в Риге при пожаре погибли человек и кошка

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Читать

Земессарг отправился на Южный полюс, чтобы собирать пожертвования для Украины

Важно 12:58

Важно 0 комментариев

28 декабря земессарг и альпинист Юрис Улманис отправился в путь к Южному полюсу, чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призывать жертвовать для поддержки борцов за свободу Украины. Об этом агентство LETA информировала представитель инициативы Sunflowers for freedom Лаура Даце Дзене.

28 декабря земессарг и альпинист Юрис Улманис отправился в путь к Южному полюсу, чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призывать жертвовать для поддержки борцов за свободу Украины. Об этом агентство LETA информировала представитель инициативы Sunflowers for freedom Лаура Даце Дзене.

Читать
Загрузка

3:2! Молодежная сборная Латвии по хоккею впервые победила Канаду на чемпионате мира (ВИДЕО)

Важно 12:45

Важно 0 комментариев

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Читать

Польша намерена подать в европейский суд на Венгрию

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому. В Будапеште решение объяснили тем, что у Варшавы - проблемы с верховенством закона.

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому. В Будапеште решение объяснили тем, что у Варшавы - проблемы с верховенством закона.

Читать

В РФ на восьмиклассницу завели дело об оправдании терроризма

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

Читать

Ультиматум Фицо. Словакия грозит прекратить поставки электроэнергии Украине

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Читать