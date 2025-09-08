Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Член Крестьянского сейма о питании в школах: «Мы испортили эту систему»

TV24 8 сентября, 2025 08:35

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

Мартиньш Тронс, член правления общества "Крестьянский сейм", на телеканале TV24 в программе Saimnieks.Zeme.Valsts выступил с критикой организации тендеров на питание в школах и детских садах в Латвии. Он заявил, что в других отраслях почему-то оценивается качество и технические критерии, а детские обеды в основном закупаются по принципу "лишь бы подешевле".

"Когда мы покупаем военную технику для НВС, у нас не будет самой дешёвой закупки. Когда мы покупаем машины для государственных или муниципальных учреждений, тоже выигрывают не самые дешёвые марки, потому что есть какие-то критерии и условия. А когда мы кормим детей, тогда закупка самая дешёвая", - заметил Тронс.

На его взгляд, это непосредственно влияет на то, что попадает в тарелку к школьникам. И результат ясно виден - порции часто ничтожно малы: "Ложка картофельного пюре и сосиска".

По словам Тронса, в такой ситуации не удивительно, что дети часто отказываются питаться в школьной столовой и ищут варианты, где поесть, в других местах. Он напомнил, что раньше питание обеспечивали самоуправления, и результат был совсем другой: в столовых работали местные жители, которые сами покупали продукты и готовили еду. Это обеспечивало больше доверия и лучшее качество. Теперь, когда на рынке преобладают крупные предприятия, качество продуктов часто бывает сомнительным.

"Выигрывают крупные фирмы, местные не могут пробиться", - заявляет Тронс. Самой большой проблемой он считает то, что эти крупные предприятия часто импортируют продукты, так что их происхождение не всегда ясно: "Часто оно такое интересное и странное".

В разговоре речь зашла и о качестве питания в больницах, Тронс упомянул об опасениях по поводу больницы Страдия, сказав, что слышал отрицательные отзывы о предыдущей кейтеринговой компании: "Там наверняка есть чем заняться инспекции здоровья и ПВС". По его словам, есть версия, что еду там готовили в плохих условиях.

Тронс подчеркнул, что в этой области большую роль играют руководство и контроль: если руководство школы или больницы не уделяет внимания работе предприятия общепита, ситуация не улучшается. В то же время Продовольственно-ветеринарная служба не может проверить каждое учреждение, поэтому, считает он, необходимо усилить контроль и увеличить ресурсы ПВС.

Кроме того, Тронс заявил, что созданная в Латвии система закупок сама создаёт проблемы, поскольку, когда экономят на цене, ухудшается качество и здоровье детей: "Проблема в том, что мы испортили эту систему".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

