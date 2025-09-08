"Когда мы покупаем военную технику для НВС, у нас не будет самой дешёвой закупки. Когда мы покупаем машины для государственных или муниципальных учреждений, тоже выигрывают не самые дешёвые марки, потому что есть какие-то критерии и условия. А когда мы кормим детей, тогда закупка самая дешёвая", - заметил Тронс.

На его взгляд, это непосредственно влияет на то, что попадает в тарелку к школьникам. И результат ясно виден - порции часто ничтожно малы: "Ложка картофельного пюре и сосиска".

По словам Тронса, в такой ситуации не удивительно, что дети часто отказываются питаться в школьной столовой и ищут варианты, где поесть, в других местах. Он напомнил, что раньше питание обеспечивали самоуправления, и результат был совсем другой: в столовых работали местные жители, которые сами покупали продукты и готовили еду. Это обеспечивало больше доверия и лучшее качество. Теперь, когда на рынке преобладают крупные предприятия, качество продуктов часто бывает сомнительным.

"Выигрывают крупные фирмы, местные не могут пробиться", - заявляет Тронс. Самой большой проблемой он считает то, что эти крупные предприятия часто импортируют продукты, так что их происхождение не всегда ясно: "Часто оно такое интересное и странное".

В разговоре речь зашла и о качестве питания в больницах, Тронс упомянул об опасениях по поводу больницы Страдия, сказав, что слышал отрицательные отзывы о предыдущей кейтеринговой компании: "Там наверняка есть чем заняться инспекции здоровья и ПВС". По его словам, есть версия, что еду там готовили в плохих условиях.

Тронс подчеркнул, что в этой области большую роль играют руководство и контроль: если руководство школы или больницы не уделяет внимания работе предприятия общепита, ситуация не улучшается. В то же время Продовольственно-ветеринарная служба не может проверить каждое учреждение, поэтому, считает он, необходимо усилить контроль и увеличить ресурсы ПВС.

Кроме того, Тронс заявил, что созданная в Латвии система закупок сама создаёт проблемы, поскольку, когда экономят на цене, ухудшается качество и здоровье детей: "Проблема в том, что мы испортили эту систему".