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Чаще болеют дети до 14 лет: ЦПКЗ отчитался о заболеваемости сезонными вирусами

Редакция PRESS 12 марта, 2025 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

По всей Латвии по-прежнему широко распространен грипп, и активность вируса остается высокой, а также растет заболеваемость "Covid-19", свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На прошлой неделе грипп был подтвержден у 477 человек, тогда как неделей ранее - у 440.

С начала сезона в основном подтверждается грипп типа А, но в последние недели растет также доля гриппа В, отмечает ЦПКЗ.

Самая высокая заболеваемость регистрируется в Екабпилсском крае, Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Резекне, Лиепае, Гулбенском крае, Елгаве, Валмиерском крае и Вентспилсе. Чаще всего болеют дети до 14 лет.

На прошлой неделе поступило 11 сообщений о смерти пациентов с подтвержденным гриппом. Все пациенты были старше 50 лет и имели ряд сопутствующих заболеваний и факторов риска.

С начала сезона зарегистрировано 2832 случая заболевания гриппом и 55 случаев смерти людей с подтвержденным гриппом.

На прошлой неделе также увеличилось число положительных тестов на "Covid-19". За прошедшую неделю было проведено 769 тестов, и положительными были 42, тогда как неделей ранее - 33.

Также увеличилось число госпитализированных пациентов с "Covid-19" - на прошлой неделе было госпитализировано 45 человек, что на 25 больше, чем неделей ранее. Зарегистрирована смерть одного пациента с "Covid-19".

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