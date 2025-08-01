Cēsu alus возглавила бывший топ-менеджер Maxima — прежняя ждёт суда за вождение в пьяном виде

Гринберга заявила, что высоко ценит работу команды Cēsu alus и намерена продолжить развитие компании и укрепление её позиций на рынке. В 2024 году оборот предприятия составил 101,1 млн евро (–1,1% к прошлому году), а прибыль выросла на 4,4% до 3,56 млн евро.

Назначение нового руководителя связано с уходом прежней главы Евы Сиетиньсоне, которая возглавляла Cēsu alus с 2004 года. В феврале она покинула пост главы предприятяи на фоне скандала: против Сиетинсоне было возбуждено уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения (2,6 промилле). Заседание суда по её делу назначено на 5 сентября.

Компания Cēsu alus, основанная в 1991 году, принадлежит финскому концерну Olvi, которому принадлежат 99,88% капитала.