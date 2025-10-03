Cert.lv: признаков связи DDoS-атаки с Россией пока нет

Заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс пояснил журналистам, что «ни в коммуникационных каналах хакеров, ни в других источниках не видно признаков такой координации». По его словам, спекулировать о причастности Москвы преждевременно.

«Латвия с 2022 года успешно справляется с подобного рода атаками. В этот раз эффект длился около часа», — отметил Тейванс.

Сейчас экспертиза проводится совместно с Latvijas Radio un televīzijas centrs (LVRTC). Итоги ожидаются через неделю. Об этом договорились на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней, которая ждёт письменный отчёт также от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.

Силиня подчеркнула, что метод атаки исключал кражу данных. «В других странах подобные атаки происходят регулярно. У нас люди привыкли, что сбои устраняются быстро. Надо выяснить, почему на этот раз это не сработало», — сказала премьер.

По данным LVRTC, атаки велись из множества стран — России, Беларуси, Вьетнама, Кореи, США, Индии, Тайваня и даже с IP-адресов из стран Балтии.

В результате ресурс «vid.gov.lv», портал «Latvija.lv», сайт Кабмина и другие госресурсы были недоступны около часа, а некоторые — до 1 часа 20 минут.