Cамый массовый расстрел в истории Швеции: уже 10 погибших в школе

Премьер страны уже назвал это самой массовым расстрелом в истории Швеции.

Издание пишет, что тела погибших были обнаружены внутри здания образовательного центра. Число жертв не окончательное.

Нападающим оказался 35-летний мужчина, вооруженный автоматическим оружием. Нападавший погиб после перестрелки с полицией. Он не был ранее известен правоохранительным органам и не имел связей с уголовными группировками.

Школа, помимо обучения детей, учат взрослых и ведёт занятия для мигрантов.

О стрелке известно только то, что ранее он не был известен полиции, не был членом и не был связан с какой-либо организованной бандой. Террористических мотивов в нападении полиция пока тоже не находит.

«Мы думаем, преступник был одиночкой», — заявил глава местной полиции, добавив, что расследование этого «чрезвычайно трагического инцидента» находится на самой ранней стадии.

Эребру — шестой по численности населения муниципалитет Швеции, где проживает около 125 тыс. человек. Он расположен в центральной части Швеции (200 км западнее от Стокгольма).

Руководство Латвии выразило соболезнования в связи с расстрелом Швеции

Эдгар Ринкевич, президент ЛР: «Мои глубокие соболезнования шведскому народу, семьям и друзьям жертв ужасной стрельбы в Эребру. Насилие во всех его формах достойно осуждения. Латвия солидарна со Швецией в этот печальный момент».

Эвика Силиня, премьер-министр ЛР: «Трагедия в Эребру повергла нас всех в скорбь. В Латвии мы едины со Швецией в этот момент скорби. В наших обществах нет места такому насилию, особенно в школах. Наши сердца с жертвами и их семьями».