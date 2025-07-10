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Бюрократия в строительстве мешает экономическому развитию и инвестициям: Ринкевич

Редакция PRESS 10 июля, 2025 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

Бюрократия в строительстве мешает развитию экономики и привлечению инвестиций, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Прокомментировав встречу с представителями Латвийской конфедерации работодателей и Латвийской торгово-промышленной палаты, посвященную сокращению бюрократии, президент сказал, что "они не очень довольны тем, как это происходит".

"Например, у нас есть пакет закона о строительстве в Сейме. Сейчас в парламенте каникулы. Это одна из проблем - строительная бюрократия - которая мешает экономическому развитию, привлечению инвестиций и раздражает предпринимателей", - сказал Ринкевич.

Но есть и много других вещей, над которыми нужно работать.

"Хотя мы видим, что есть хорошие обязательства, в некоторых областях приняты решения, я не слышал, чтобы предпринимательские организации были удовлетворены", - сказал президент.

В то же время он признал, что и сам видит, что работа только начинается. "Мы не должны расслабляться. Наша проблема в обществе, в политике и в СМИ в том, что идет кампания, всплеск, все спрашивают, все говорят месяц, а потом появляется новая тема", - отметил глава государства.

По его мнению, без постоянного давления ничего не получится. "Если постоянно не поднимать вопрос, не искать, не ждать, то иногда наступает и определенное расслабление", - сказал Ринкевич.

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