Бюджет: работодатели настаивают на сокращении расходов в 850 млн. евро

На заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества президент LDDK Андрис Бите начал своё выступление с упрёков в адре правительства: у социальных партнёров не было возможности своевременно ознакомиться с бюджетными документами. Дело в том, что информационный доклад «О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы» стал публично доступен лишь за несколько минут до начала заседания.

Бите подчеркнул, что министерства даже не выполнили поручение Кабинета министров — сократить расходы бюджета на 150 миллионов евро и повысить эффективность госуправления.

«Уровень амбиций по сокращению бюджетных расходов недостаточен», — сказал Бите.

По его словам, до конца не ясно, за счёт чего будут покрыты все потребности госбюджета. Государственный долг продолжит расти, а вместе с ним и расходы на его обслуживание. По мнению Бите, если не сократить разрыва между расходами и доходами бюджета, это в ближайшие годы окажет очень тяжёлое воздействие на общество в целом.

Президент Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Эгилс Балдзенс также раскритиковал то, что подготовленные бюджетные документы были обнародованы только сегодня. «Мы ведь не можем механически заставить правительственные партии договориться», — сказал Балдзенс.

Он допустил, что сегодняшнее заседание можно было отменить, но отметил, что полезно хотя бы сейчас заслушать информационный доклад. Достигнута договорённость, что 3 октября в Минфине состоится заседание Бюджетной и налоговой подкомиссии Трёхстороннего совета, а 10 октября на заседании совета будет заслушан доклад о бюджете в полном объеме. Социальным партнёрам необходимые документы обещают предоставить за три дня до заседания.

LBAS считает, что в контексте бюджета есть ещё несколько серьёзных вопросов. Среди них — здравоохранение, которому выделено 34,1 млн евро, что составляет лишь около 5,24% от необходимого для реализации основных направлений политики общественного здоровья.

Также остаётся актуальным вопрос о региональных перевозчиках и содержании железнодорожной инфраструктуры. «Есть много вещей, которые ещё нужно урегулировать», — сказал Балдзенс.

LBAS также считает, что государственные расходы можно сократить ещё больше, но при этом нужно искать новые способы увеличения доходов.

Министр финансов Арвилс Ашераденс признал критику по поводу позднего представления документов, отметив, что в разработке бюджета участвует большое число сторон. Он напомнил, что коалиция достигла концептуальной договорённости по бюджету лишь вчера вечером, поэтому документы стали доступны только сегодня.

Ранее сообщалось, что в конце августа правительство, заслушав информационный доклад Минфина «О базовых показателях государственного основного и специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», поддержало сокращение расходов на 171 миллион евро в бюджете 2026 года.

Также уже сообщалось, что на приоритеты, установленные правительством в следующем году — безопасность, поддержку семей с детьми и образование — планируется дополнительно выделить 565,5 миллиона евро, говорится в информационном докладе Минфина «О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы».

Минфин уточняет, что из этой суммы на безопасность пойдёт 320,3 млн евро, на образование — 45 млн, на поддержку семей с детьми — 94,8 млн, а на другие меры — ещё 105,4 млн евро. Большая часть дополнительного финансирования будет обеспечена за счёт сокращения расходов госбюджета.