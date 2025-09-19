Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Сентября Завтра: Muntis, Verners
Доступность

Бюджет: работодатели настаивают на сокращении расходов в 850 млн. евро

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 17:06

Мнения 0 комментариев

Конфедерация работодателей Латвии (LDDK) по-прежнему считает, что в бюджете следующего года можно найти экономию в размере 850 миллионов евро.

На заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества президент LDDK Андрис Бите начал своё выступление с упрёков в адре правительства: у социальных партнёров не было возможности своевременно ознакомиться с бюджетными документами. Дело в том, что информационный доклад «О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы» стал публично доступен лишь за несколько минут до начала заседания.

Бите подчеркнул, что министерства даже не выполнили поручение Кабинета министров — сократить расходы бюджета на 150 миллионов евро и повысить эффективность госуправления.

«Уровень амбиций по сокращению бюджетных расходов недостаточен», — сказал Бите.

По его словам, до конца не ясно, за счёт чего будут покрыты все потребности госбюджета. Государственный долг продолжит расти, а вместе с ним и расходы на его обслуживание. По мнению Бите, если не сократить разрыва между расходами и доходами бюджета, это в ближайшие годы окажет очень тяжёлое воздействие на общество в целом.

Президент Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Эгилс Балдзенс также раскритиковал то, что подготовленные бюджетные документы были обнародованы только сегодня. «Мы ведь не можем механически заставить правительственные партии договориться», — сказал Балдзенс.

Он допустил, что сегодняшнее заседание можно было отменить, но отметил, что полезно хотя бы сейчас заслушать информационный доклад. Достигнута договорённость, что 3 октября в Минфине состоится заседание Бюджетной и налоговой подкомиссии Трёхстороннего совета, а 10 октября на заседании совета будет заслушан доклад о бюджете в полном объеме. Социальным партнёрам необходимые документы обещают предоставить за три дня до заседания.

LBAS считает, что в контексте бюджета есть ещё несколько серьёзных вопросов. Среди них — здравоохранение, которому выделено 34,1 млн евро, что составляет лишь около 5,24% от необходимого для реализации основных направлений политики общественного здоровья.

Также остаётся актуальным вопрос о региональных перевозчиках и содержании железнодорожной инфраструктуры. «Есть много вещей, которые ещё нужно урегулировать», — сказал Балдзенс.

LBAS также считает, что государственные расходы можно сократить ещё больше, но при этом нужно искать новые способы увеличения доходов.

Министр финансов Арвилс Ашераденс  признал критику по поводу позднего представления документов, отметив, что в разработке бюджета участвует большое число сторон. Он напомнил, что коалиция достигла концептуальной договорённости по бюджету лишь вчера вечером, поэтому документы стали доступны только сегодня.

Ранее сообщалось, что в конце августа правительство, заслушав информационный доклад Минфина «О базовых показателях государственного основного и специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», поддержало сокращение расходов на 171 миллион евро в бюджете 2026 года.

Также уже сообщалось, что на приоритеты, установленные правительством в следующем году — безопасность, поддержку семей с детьми и образование — планируется дополнительно выделить 565,5 миллиона евро, говорится в информационном докладе Минфина «О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы».

Минфин уточняет, что из этой суммы на безопасность пойдёт 320,3 млн евро, на образование — 45 млн, на поддержку семей с детьми — 94,8 млн, а на другие меры — ещё 105,4 млн евро. Большая часть дополнительного финансирования будет обеспечена за счёт сокращения расходов госбюджета.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 19.09.2025
«Лекарства — это не конфеты» — Индра Дрейка о рисках привычки
Bitnews.lv 53 минуты назад
«34 миллиона абсолютно ничего не покрывают» — Лига Бариня
Bitnews.lv 1 час назад
Эстония: латыши ездят в Валгу в «алкотрипы»
Sfera.lv 2 часа назад
«Мы защитим каждый сантиметр территории» — премьер Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
В Латвии отменяют льготу по НДС для русских книг и прессы
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: популярный пешеходный маршрут частично закрыт
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: уберёмся все
Sfera.lv 8 часов назад
Германия: проездной снова станет дороже
Sfera.lv 8 часов назад

Выходные в Латвии напомнят о лете. Как одеваться в начале следующей недели?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу в Латвии увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, к утру ветер усилится, на побережье порывами до 15 м/с. Минимальная температура составит +9…+14 градусов, на побережье до +16.

В ночь на субботу в Латвии увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, к утру ветер усилится, на побережье порывами до 15 м/с. Минимальная температура составит +9…+14 градусов, на побережье до +16.

Читать
Загрузка

Для молодых специалистов построят квартиры в семи латвийских городах. Кто в приоритете?

Новости Латвии 18:33

Новости Латвии 0 комментариев

Семь самоуправлений Латвии примут участие в программе государственно-частного партнёрства (PPP) «Арендное жильё для специалистов». Это первый случай, когда государство напрямую подключается к реализации автономных функций муниципалитетов, софинансируя доступность аренды жилья.

Семь самоуправлений Латвии примут участие в программе государственно-частного партнёрства (PPP) «Арендное жильё для специалистов». Это первый случай, когда государство напрямую подключается к реализации автономных функций муниципалитетов, софинансируя доступность аренды жилья.

Читать

«Они уходят!», — глава разведцентра Сил обороны Эстонии о «Запад-2025»

Мир 18:32

Мир 0 комментариев

Российские войска, принимавшие участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", начали отход в места постоянной дислокации, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Российские войска, принимавшие участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", начали отход в места постоянной дислокации, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Читать

Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме

Важно 18:12

Важно 0 комментариев

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Читать

Слишком долго, слишком много, слишком часто. Как латвийцы пьют лекарства

Азбука здоровья 18:11

Азбука здоровья 0 комментариев

Латвийцы ежегодно покупают около 50 миллионов упаковок лекарств, из них 18 миллионов — безрецептурных. Такие данные в эфире TV24 программы «Uz līnijas» назвала директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка.

Латвийцы ежегодно покупают около 50 миллионов упаковок лекарств, из них 18 миллионов — безрецептурных. Такие данные в эфире TV24 программы «Uz līnijas» назвала директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка.

Читать

Миллион сигарет для Финляндии были задержаны в Кенгарагсе и Илгуциемсе

ЧП и криминал 17:53

ЧП и криминал 0 комментариев

В рижских районах Кенгарагс и Ильгюциемс полиция изъяла у группы контрабандистов 1,2 миллиона сигарет без акцизных марок Латвии. Подозреваемые планировали реализовать товар в Финляндии. По факту возбуждено уголовное дело.

В рижских районах Кенгарагс и Ильгюциемс полиция изъяла у группы контрабандистов 1,2 миллиона сигарет без акцизных марок Латвии. Подозреваемые планировали реализовать товар в Финляндии. По факту возбуждено уголовное дело.

Читать

Российские «МИГи» приблизились к Таллину. Сегодня

Важно 17:52

Важно 0 комментариев

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллину. Как сообщили источники, самолёты находились в небе около 12 минут, после чего для перехвата были подняты итальянские F-35, об инцинденте сообщает Politico. 

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллину. Как сообщили источники, самолёты находились в небе около 12 минут, после чего для перехвата были подняты итальянские F-35, об инцинденте сообщает Politico. 

Читать