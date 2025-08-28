Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

28 августа, 2025 09:27

Важно 0 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Не первый раз вопрос организации азартных игр в Риге оказывается в центре внимания КС. Ещё в прошлом году  суд признал, что установленный запрет на организацию азартных игр на всей административной территории Риги не соответствует Сатверсме. После этого дума пообещала предложить новый механизм ограничения азартных игр. Теперь и он оказался на рассмотрении в КС.

Новое дело возбуждено по заявлению SIA Alfor, SIA Klondaika и SIA Olympic Casino Latvia о соответствии Сатверсме пунктов 2 и 3 принятых думой 26 марта обязательных правил «Об ограничениях организации азартных игр на административной территории самоуправления столицы государства Риги».

Оспариваемые нормы устанавливают места и территории в Риге, где не разрешается организовывать азартные игры, а также регламентируют действия самоуправления в случаях, когда ранее выдано разрешение на организацию азартных игр в местах или на территориях, где в настоящее время это делать не разрешено.

Азартные игры запрещено организовывать в принадлежащих самоуправлению недвижимых объектах, в центре районов, на территориях образовательных учреждений и в 300 метрах от зданий и территорий образовательных учреждений, а также на железнодорожных станциях, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах, в 500 метрах от железнодорожных станций, автовокзалов, аэропортов и пассажирских портов и в 300 метрах от остановок общественного транспорта. Ограничения на организацию азартных игр также распространяются на определённые функциональные зоны и культурные памятники, а также на территории охраны застройки и охранные зоны, предусмотренные в планировке территории Риги. В то же время ограничения не распространяются на четырёх- и пятизвёздочные гостиницы.

Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают отмену ранее выданных разрешений, если организация азартных игр осуществляется в конкретных помещениях или на территориях, а также то, что выданное разрешение утрачивает силу через пять лет со дня вступления в силу соответствующего решения Рижской думы.

Коммерческие общества, подавшие заявление в КС и получившие разрешения на организацию азартных игр в Риге, указывают, что, хотя оспариваемые нормы определяют конкретные места и территории в Риге, где организация азартных игр запрещена, в результате их применения такая коммерческая деятельность фактически запрещается во всём городе.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы ограничивают предпринимательскую деятельность и права собственности, а также нарушают принцип правовой определённости и принцип защиты доверия. В связи с этим нормы не соответствуют статьям 1 и первым трём предложениям статьи 105 Конституции.

Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой. Первые три предложения статьи 105 предусматривают, что каждому принадлежат права собственности, собственность не может использоваться вопреки интересам общества, а права собственности могут быть ограничены только в соответствии с законом.

КС пригласил Рижскую думу до 27 октября представить ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела — 27 января 2026 года.

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Читать
Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Читать

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

Печатная пресса 09:42

Печатная пресса 0 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Читать

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Мир 09:41

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Читать

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Новости Латвии 09:41

Новости Латвии 0 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Читать

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать