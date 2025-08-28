«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

Не первый раз вопрос организации азартных игр в Риге оказывается в центре внимания КС. Ещё в прошлом году суд признал, что установленный запрет на организацию азартных игр на всей административной территории Риги не соответствует Сатверсме. После этого дума пообещала предложить новый механизм ограничения азартных игр. Теперь и он оказался на рассмотрении в КС.

Новое дело возбуждено по заявлению SIA Alfor, SIA Klondaika и SIA Olympic Casino Latvia о соответствии Сатверсме пунктов 2 и 3 принятых думой 26 марта обязательных правил «Об ограничениях организации азартных игр на административной территории самоуправления столицы государства Риги».

Оспариваемые нормы устанавливают места и территории в Риге, где не разрешается организовывать азартные игры, а также регламентируют действия самоуправления в случаях, когда ранее выдано разрешение на организацию азартных игр в местах или на территориях, где в настоящее время это делать не разрешено.

Азартные игры запрещено организовывать в принадлежащих самоуправлению недвижимых объектах, в центре районов, на территориях образовательных учреждений и в 300 метрах от зданий и территорий образовательных учреждений, а также на железнодорожных станциях, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах, в 500 метрах от железнодорожных станций, автовокзалов, аэропортов и пассажирских портов и в 300 метрах от остановок общественного транспорта. Ограничения на организацию азартных игр также распространяются на определённые функциональные зоны и культурные памятники, а также на территории охраны застройки и охранные зоны, предусмотренные в планировке территории Риги. В то же время ограничения не распространяются на четырёх- и пятизвёздочные гостиницы.

Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают отмену ранее выданных разрешений, если организация азартных игр осуществляется в конкретных помещениях или на территориях, а также то, что выданное разрешение утрачивает силу через пять лет со дня вступления в силу соответствующего решения Рижской думы.

Коммерческие общества, подавшие заявление в КС и получившие разрешения на организацию азартных игр в Риге, указывают, что, хотя оспариваемые нормы определяют конкретные места и территории в Риге, где организация азартных игр запрещена, в результате их применения такая коммерческая деятельность фактически запрещается во всём городе.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы ограничивают предпринимательскую деятельность и права собственности, а также нарушают принцип правовой определённости и принцип защиты доверия. В связи с этим нормы не соответствуют статьям 1 и первым трём предложениям статьи 105 Конституции.

Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой. Первые три предложения статьи 105 предусматривают, что каждому принадлежат права собственности, собственность не может использоваться вопреки интересам общества, а права собственности могут быть ограничены только в соответствии с законом.

КС пригласил Рижскую думу до 27 октября представить ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела — 27 января 2026 года.