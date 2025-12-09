Был вынужден трудиться на кассе в 88 лет — интернет вернул ему жизнь

Эд служил в армии США, затем десятилетиями работал на заводах General Motors и, как тысячи рабочих его поколения, рассчитывал на стабильную пожизненную пенсию. Но после банкротства GM в 2009 году пенсионная система компании рухнула. Вместо регулярных выплат Бамбас получил разовый выкуп, который быстро закончился.

Тяжелейшим испытанием стала болезнь его жены. Многолетнее лечение, счета, необходимость круглосуточного ухода: всё это поглотило оставшиеся сбережения семьи. После её смерти Эд остался один, с долгами и без финансовой подушки. «Пенсии нет, накоплений тоже. Надо платить по счетам», — объяснял он свою ситуацию.

Так 88-летний ветеран оказался снова на работе — полный день, шесть смен в неделю, на ногах по много часов. Покупатели видели лишь улыбчивого пожилого кассира, но не знали, что он еле сводит концы с концами.

Ситуация изменилась внезапно. Посетитель снял короткое видео, где Эд честно рассказал, почему работает в таком возрасте. Ролик стал вирусным. Историю тут же подхватили People, AP News, Detroit Free Press и другие издания. Тысячи людей писали, что тронуты его скромностью и стойкостью.

Начался сбор средств — сначала несколько тысяч долларов, затем десятки тысяч. Через несколько дней сумма перевалила за 1,7 миллиона долларов. Когда Эду передали чек, он расплакался. «Теперь я действительно могу уйти на отдых», — сказал он.

История Бамбаса — не просто трогательная вирусная новость. Это напоминание, что иногда один короткий ролик способен изменить целую жизнь, а интернет пользователи вернули человеку шанс на спокойную старость.