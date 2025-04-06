«Был план пилить дрова, а пришлось снег чистить!» В Видземе выпало 10 см снега утром в субботу (ФОТО)

Эксперт по погоде с Латвийского телевидения Том Брицис тоже опубликовал пост об этом: "В Цесисском и Мадонском краях толщина снега местами превышает 10 см". Жители Латвии активно делятся своими фотографиями и впечатлениями - кто-то радуется, кто-то возмущается, а кто-то напоминает, что в феврале он предполагал - так и будет, и теперь его прогноз сбылся.

"Это мило - жить в Латвии и каждый раз, когда выпадет снег, делать удивленное лицо :D Это происходит сравнительно часто, ничего невероятного тут нет. То, что вы переобулись в летние шины, свидетельствует лишь о том, что вы живете в какой-то иллюзии", - пишет Артур.

"Под Тукумсом снег, торговцы едут домой, потому что ветер поломал их тенты... Я, собираясь на забег Stirnubuks", - делится впечатлениями Elhana.

"Доброе утро. Если кто-то забыл, как выглядит белое дерьмо, то оно выглядит вот так", - возмущается Агнис.

"Аисту не нравится. Спит и снег на голову падает", - сообщает Рейнис.

Что же в воскресенье? Синоптики обещают ветреную (порывы до 15-16 м/с) и облачную погоду, но без осадков, ночью - мороз от -2 до -7 градусов (в прибрежных районах - около нуля, в Риге - от -1 до -3 градусов), днем - от + до +6 градусов.