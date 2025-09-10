Он утверждает, что в России на государственном уровне величайшими личностями считаются те, кто был палачом собственного народа. Первым Слайдиньш упомянул Александра Невского: в России он причислен к лику святых, однако был вассалом Золотой Орды. «Фактически он угнетал своих соотечественников, стал коллаборантом и наполнял казну Орды».

Майор продолжил: «К тому же в его честь существуют ордена – они были в царской России, в Советском Союзе и есть теперь, в путинской империи. Настоящий палач русского народа».

Следующим он назвал Суворова, подчеркнув, что многие народы могут «поблагодарить» его за массовое уничтожение. «Он подавлял разные сопротивления. Что он делал в Альпах? Русские говорят – мы никогда не начинали войн. Так что же он там делал?»

Затем Слайдиньш обратился к фигуре Кутузова, назвав его «вором государственных земель, торговцем, педофилом, у которого не было реальных военных достижений».

«И, конечно, Жуков! Его известная фраза – “солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!” По его приказам русские заплатили огромную цену во время Второй мировой войны. А когда проводилось первое испытание атомной бомбы, он был министром обороны – 13 тысяч солдат отправили, чтобы выяснить, как на них повлияет радиация».

Майор заключил: «Такое ощущение, что если бы Гитлер был русским, его тоже причислили бы к святым. Ни один народ не чтит своих палачей, но в России это очень популярно. Это поднимает народное самосознание».