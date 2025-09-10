Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Будь Гитлер русским, стал бы святым!» Слайдиньш обличает русских полководцев (6)

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 10:15

Латышские СМИ 6 комментариев

TV3

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор Национальных вооружённых сил и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш обратился к истории, чтобы объяснить, почему поведение России невозможно понять с точки зрения здравого смысла.

Он утверждает, что в России на государственном уровне величайшими личностями считаются те, кто был палачом собственного народа. Первым Слайдиньш упомянул Александра Невского: в России он причислен к лику святых, однако был вассалом Золотой Орды. «Фактически он угнетал своих соотечественников, стал коллаборантом и наполнял казну Орды».

Майор продолжил: «К тому же в его честь существуют ордена – они были в царской России, в Советском Союзе и есть теперь, в путинской империи. Настоящий палач русского народа».

Следующим он назвал Суворова, подчеркнув, что многие народы могут «поблагодарить» его за массовое уничтожение. «Он подавлял разные сопротивления. Что он делал в Альпах? Русские говорят – мы никогда не начинали войн. Так что же он там делал?»

Затем Слайдиньш обратился к фигуре Кутузова, назвав его «вором государственных земель, торговцем, педофилом, у которого не было реальных военных достижений».

«И, конечно, Жуков! Его известная фраза – “солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!” По его приказам русские заплатили огромную цену во время Второй мировой войны. А когда проводилось первое испытание атомной бомбы, он был министром обороны – 13 тысяч солдат отправили, чтобы выяснить, как на них повлияет радиация».

Майор заключил: «Такое ощущение, что если бы Гитлер был русским, его тоже причислили бы к святым. Ни один народ не чтит своих палачей, но в России это очень популярно. Это поднимает народное самосознание».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (6)

Важно 21:40

Важно 6 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (6)

Мир 21:38

Мир 6 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (6)

Важно 21:38

Важно 6 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (6)

Важно 21:07

Важно 6 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (6)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 6 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (6)

Важно 21:06

Важно 6 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (6)

Бизнес 21:01

Бизнес 6 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

