Только из Великобритании в Турцию в 2025 году было отправлено около 139 тысяч тонн пластиковых отходов. Турция давно стала одним из главных направлений для европейского пластикового мусора.

Фермеры опасаются, что загрязнение воды постепенно добирается и до сельскохозяйственных земель. При этом часть пластика, по словам местных жителей, не перерабатывают, а просто сжигают или оставляют на открытых площадках.