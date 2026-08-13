В районах вокруг крупных предприятий в Адане местные жители жалуются на дым, запах горящего пластика и мусор возле полей. Исследователи обнаружили повышенное содержание микропластика в оросительном канале рядом с одним из крупных перерабатывающих объектов.
Только из Великобритании в Турцию в 2025 году было отправлено около 139 тысяч тонн пластиковых отходов. Турция давно стала одним из главных направлений для европейского пластикового мусора.
Фермеры опасаются, что загрязнение воды постепенно добирается и до сельскохозяйственных земель. При этом часть пластика, по словам местных жителей, не перерабатывают, а просто сжигают или оставляют на открытых площадках.
Получается странное путешествие: пластиковая упаковка исчезает из британского мусорного контейнера, пересекает Европу и оказывается возле турецких полей и каналов.
Но на этом маршрут опасных отходов может не заканчивается. Турция ежегодно принимает миллионы туристов из Европы и отправляет на экспорт в Европу тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. И когда микропластик попадает в воду и сельскохозяйственную среду, европейцы встречаются со своим бывшим мусором снова — только уже совсем в другом виде.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.