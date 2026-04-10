Речь идет о судах "Universal" и "Enigma", которые накануне прошли через Ла-Манш в сопровождении фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович».

Как отмечает издание, ранее премьер-министр Кир Стармер заявлял, что британские военные смогут задерживать суда из санкционных списков в территориальных водах страны. В свою очередь, генпрокурор Ричард Хермер разъяснял, что на такие суда допускается высадка спецподразделений и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью.

Однако на практике эти меры не были применены. Власти опасаются, что досмотр иностранных судов требует сложного юридического обоснования: в каждом случае необходимо доказать факт обхода санкций.

Юридические ограничения фактически поставили под вопрос недавние обещания Стармера усилить борьбу с «теневым флотом». Две недели назад он разрешил силовым структурам задерживать такие суда, рассчитывая, что это вынудит операторов менять маршруты.

Частично это уже происходит: танкеры все чаще обходят британские воды, следуя в Атлантику вокруг Ирландии. В начале апреля у ее побережья скопилось значительное число таких судов.

По данным The Telegraph, с января через территориальные воды Великобритании прошли более 300 судов «теневого флота». Эксперты отмечают, что их массовое задержание потребовало бы серьезных ресурсов, а британские порты ограничены по количеству причалов для приема крупных танкеров.