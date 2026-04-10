Британский флот пропустил танкеры «теневого флота» России, не желая нарушать международное право (1)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 16:19

Мир

Британские власти не стали задерживать подсанкционные танкеры российского «теневого флота» из-за риска нарушить международное право. Об этом сообщает The Telegraph.

Речь идет о судах "Universal" и "Enigma", которые накануне прошли через Ла-Манш в сопровождении фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович».

Как отмечает издание, ранее премьер-министр Кир Стармер заявлял, что британские военные смогут задерживать суда из санкционных списков в территориальных водах страны. В свою очередь, генпрокурор Ричард Хермер разъяснял, что на такие суда допускается высадка спецподразделений и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью.

OpenStreetMap contributors / The Telegraph

Однако на практике эти меры не были применены. Власти опасаются, что досмотр иностранных судов требует сложного юридического обоснования: в каждом случае необходимо доказать факт обхода санкций.

Юридические ограничения фактически поставили под вопрос недавние обещания Стармера усилить борьбу с «теневым флотом». Две недели назад он разрешил силовым структурам задерживать такие суда, рассчитывая, что это вынудит операторов менять маршруты.

Частично это уже происходит: танкеры все чаще обходят британские воды, следуя в Атлантику вокруг Ирландии. В начале апреля у ее побережья скопилось значительное число таких судов.

По данным The Telegraph, с января через территориальные воды Великобритании прошли более 300 судов «теневого флота». Эксперты отмечают, что их массовое задержание потребовало бы серьезных ресурсов, а британские порты ограничены по количеству причалов для приема крупных танкеров.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Загрузка

Выбор редакции 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Важно 1 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Новости Латвии 1 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Юридическая консультация 1 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Наука 1 комментариев

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Юридическая консультация 1 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

