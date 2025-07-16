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«Бомбоубежища на продажу». Дельцы наживаются на страхах — спасатели бьют тревогу (1)

© Lsm.lv 16 июля, 2025 12:08

Новости Латвии 1 комментариев

ss.lv

В латвийском интернете появились объявления, в которых предлагают купить или арендовать «полноценное бомбоубежище» — с душем, кухней, кроватями, вентиляцией и даже парковкой. Цены — от пары тысяч до 200 тысяч евро. Объявления уже исчезли с портала ss.com, но тревожный вопрос остался: это бизнес на страхах или реальное укрытие на случай беды?

В большинстве объявлений говорилось о продаже всего помещения  как объекта недвижимости. Однако в одном случае предлагали «спальное место», словно речь идёт об общежитии. На фото — чистые подвалы, где будто бы уже можно пережидать войну. Но ни подтверждений, ни документации.

Глава управления гражданской обороны Госпротивопожарной службы Улдис Кеверс заявил: ни одно из подобных убежищ не зарегистрировано официально. А если объект действительно внесён в базу как укрытие, он должен быть доступен населению бесплатно.

«Я вижу, что часть объявлений — это просто продажа недвижимости, где когда-то было укрытие. Такое можно продавать. Но если в объявлении говорится, что можно забронировать место в убежище — стоит задуматься: насколько это законно и безопасно», — предупреждает Кеверс.

Он подчёркивает: в приложении «112» указаны только официально признанные убежища, которые действительно пригодны для использования. 99% из них находятся в собственности государства или самоуправлений.

В некоторых объявлениях утверждалось, что укрытие «сертифицировано». Но никакой системы сертификации в Латвии не существует. Есть лишь нормативные требования, которым объект должен соответствовать, чтобы считаться настоящим бомбоубежищем.

Председатель Ассоциации сделок с недвижимостью Айгар Шмитс признаёт: да, такие объекты предлагают, и спрос на них тоже существует.

«Мы живём в интересное время. Кто-то реально строит укрытия, кто-то — просто продаёт подвалы с красивым описанием. Главное — внимательно смотреть, что именно предлагают, консультироваться с юристом и не вестись на красивые слова. Потому что мошенники всегда рядом», — говорит Шмитс.

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