Больше выходных дней подряд: в следующем году будут перенесены два рабочих дня

Министерство благосостояния пояснило, что в 2026 году два рабочих дня приходятся на период между праздником и еженедельным выходным днем, то есть 2 января приходится между праздником 1 января и субботой 3 января, а 22 июня - между воскресеньем 21 июня и праздником 23 июня.

Поэтому рабочий день 2 января будет перенесен на субботу 17 января, а рабочий день 22 июня - на субботу 27 июня.

Министерство отмечает, что это обеспечит непрерывность недельного рабочего времени, а также предоставит работникам больше выходных дней подряд, которые они смогут использовать по своему усмотрению. Кроме того, общее количество рабочих дней в календарном году останется неизменным.