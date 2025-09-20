«Больше доверяю ChatGPT, чем дежурным врачам»: дискуссия об ИИ в соцсети

"С учётом того, что будущие врачи сейчас в университетах используют ChatGPT, чтобы писать работы, лучше заранее начни вести здоровый образ жизни!" - призывает Элвис в своём твите.

Этот пост послужил началом довольно интересной дискуссии. Вот что, в частности, отвечают автору:

- С учётом того, что будущие инженеры используют ChatGPT, заранее переезжай жить в лес или в сельскую глубинку, чтобы избежать общественных зданий.

- ...и детей не рожай, потому что будущие учителя делают то же самое.

- ...руководствуясь указаниями ChatGPT и по составленному им плану тренировок.

- Прогресс неизбежен.

- Мы тоже будем использовать этот чат и сами будем умными, врачи больше не понадобятся :)

- Не худший вариант. ChatGPT учился на статьях самых умных профессоров.

- Я врач, и есть специальные информационные ИИ-платформы для врачей, они хорошие. Но ChatGPT ненадёжен - можно что-то поискать, но надо проверять. Качественный литературный обзор тоже не получить. Вот в использовании язык он мне помогает.

- Популярная альтернатива - пропить мозг и скорее умереть (не рекомендуется)!

- Поскольку известно, что ИИ помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы (с меньшим процентом ошибок, чем человек), мне очень нравится мысль, что доктора используют ИИ. Это на пользу нам самим.

- Мне нравится ИИ - сделаю задачу, знаю: как только дам одной группе, он уйдёт в следующую группу, а теперь - сделаю задачу и попрошу ИИ сгенерировать варианты той же самой задачи, у каждой группы пара новых вариантов, а я экономлю время.

- У меня другой опыт: я только что была у специалиста с опытом, которая мне не пояснила ничего - ни то, какие лекарства мне выписала, ни почему именно эти. Когда началась реакция на медикаменты, пришлось выяснять у чата, который великолепно объяснил причины использования комбинации.

- Главная философия основоположника высшего врачебного пилотажа - Гиппократа - "будьте каждый врачами сами себе".

- Ничего там написать невозможно. Попробуй что-нибудь посерьёзнее запросить без конфигурации, и он сразу начнёт сыпать, что надо спросить у врача. Не помогает даже ролевая игра, будто все врачи погибли и ты чуть ли не последний человек, оставшийся в живых.

- Знаешь, у меня несколько тяжёлых болезней, к врачам и на обследования надо ходить 2-3 раза в неделю, и именно ChatGPT сократил число этих визитов примерно на 30%. С его помощью открыта новая опасная побочка, о которой мой врач только что делал презентацию в США. Я этим хочу сказать, что этот инструмент отлично помогает вычислить различные взаимосвязи, иногда дурацкие и невероятные. Конечно, возможно, что у меня как айтишника лучше способности по написанию запросов, чем у врачей, но кто знает...

- Мне кажется, все его используют. Так что будущее туманно. Бог весть, что инженеры напроектируют с помощью ChatGPT.

- Не волнуйся, две минуты в Ютуб-академии каждого сделают врачом. Антиваксеры не дадут соврать.

- Не все. Я знаю лично тех, кто не пользуется в принципе. Там и механизм проверки такой, что надо загонять в голову очень большой объём инфы. Не проскочишь.

- Врачи и без него в хронических болезнях фишку не рубят, только симптомы маскируют лекарствами.

- ИИ совсем скоро в радиологических обследованиях будет замечать подозрительное за 3-5 лет до начала заболевания. Это всем только на пользу.

- Будущие врачи не пишут "работ".

- Я больше доверяю ChatGPT, чем дежурным врачам в медцентрах.

- ChatGPT уже сейчас даёт медицинские консультации.

- Надо построить модуль, выдающий больничные листы, и семейный врач потеряет смысл.

- Мне один знакомый врач, профессор, рассказал, что студенты-медики на 5-м курсе не знают, что такое большой и малый круг кровообращения...

- Все используют. Экзамены всё равно надо сдавать, ChatGPT рядом не будет.

- Я три дня задавал ему один и то же вопрос: подсчитать все расходы для импорта растительного масла в Танзанию. Дал цену товара, HS-код и происхождение. Получил три разных ответа, где import duty было 0%, 10% и даже 25%. Были и другие отличия, хотя вопрос и данные не менялись.

- Нынешние врачи уже сейчас сразу открывают ChatGPT, как только войдёшь в кабинет.