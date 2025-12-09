Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Больной вопрос: уменьшатся ли очереди к врачам в новом году?

«Вести» 9 декабря, 2025 12:48

Латвийские вести 0 комментариев

Что ждет латвийских пациентов, смогут ли они попасть к врачам и на обследования по госцене в то время, когда этого требует состояние их здоровья, а не когда очередь подойдет? Вот что в первую очередь волнует жителей, когда речь заходит о реформах в сфере здравоохранения... О переменах в отрасли здоровья...

Положение в латвийском здравоохранении, как говорят скептики, ниже плинтуса. Более или менее оперативно можно получить медицинскую консультацию и обследование только по полной цене услуги. Госрасценки существуют, но мало кто может сказать, что попал к врачу за 4 евро, а обследование прошел за 20 евро, например.

Запись на медицинские услуги по цене пациента похожа на попытки заселиться в гостиницу в советские времена: в каком бы городе человек ни пробовал просить номер или даже кроватное место, ему отвечали: «Мест нет». Вот и у нас мест нет, а если есть, то через полгода, а на некоторые операции - и через несколько лет! Когда уже многим пациентам не нужны будут ни рекомендации врача, ни операции...

Может быть, в таком подходе, рассуждают скептики, есть скрытая цель - проредить население, устранив слабых, больных, неплатежеспособных? Но это уже попахивает совсем нехорошо. А может, и цели нет никакой - просто неумение или нежелание (или и то и другое) наладить одну из главных отраслей в жизнедеятельности страны?

Разве это дело, когда пенсионер, мучаясь болями в боку, потерей аппетита, не может попасть вовремя на УЗИ по госцене 4 евро и идет по цене 40 евро! Потому что результат нужен срочно - чтобы врач выяснил причину и назначил лечение. А пенсия у пациента – 450 евро.

Или, рассказал читатель, повели ребенка к врачу – прижечь бородавку на пальце. 60 евро взял доктор за манипуляцию. А ведь лечение детей до 18 лет у нас бесплатное. Но «это другое», как сейчас говорят...

О том, что в Латвии самые длинные очереди к врачам и одни из самых высоких пациентских взносов в Европейском союзе, говорит исследование «Барометр экономики здравоохранения - 2025».

Финансирование отрасли в Латвии заметно отстает от среднего уровня ЕС, а в долгосрочной перспективе это притормозит развитие всей экономики.

В ходе обсуждения и утверждения госбюджета на 2026 год объявлены некоторые реформы в здравоохранении. Жители с надеждой ждут перемен к лучшему, но, увы, изменения вряд ли уменьшат разросшуюся опухоль в сфере...

Чужих не лечить

Страшно жить, когда вы не уверены, что сможете вовремя попасть к врачу, если приспичит. Тревожно, что у вас не хватит денег, чтобы оплатить необходимую медицинскую помощь. Но наше здравоохранение нашло резерв – лечение иностранцев - и оперирует внушительными цифрами, которые могут пойти на усиление медицинской помощи местным жителям. Время покажет, как это скажется на практике.

Кабинет министров поддержал поправки к закону «О финансировании здравоохранения", привязывающие оплачиваемые государством медицинские услуги к декларации места жительства в Латвии. Это означает, что уехавшие латвийцы будут теперь лечиться на родине по цене для иностранцев – без госбонусов.

Что это даст медицинской казне? По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), к концу сентября 2024 года 214 313 граждан Латвии задекларировали свое место жительства за границей. А 12 805 из этих лиц до сентября 2024-го получили в Латвии медицинские услуги, оплачиваемые государством, - говорят данные Национальной службы здравоохранения (NVD). По оценке Минздрава ЛР, эти люди не дали местным жителям возможности получить свои номерки к врачам по госцене.

Но, с другой стороны, скажет скептически настроенный пациент, если бывший наш приезжал на родину, чтобы сходить к врачу и сделать компьютерную томографию, например, то он и оставлял свои деньги в магазинах, транспорте, системе общепита и развлечений. А если у него не будет медицинского интереса, то он, может, и приезжать будет реже или переориентируется на медучреждения своего нового места жительства в другой стране и оставит свои денежки в тамошних магазинах и общепите...

Две корзины – не наш метод

Пресловутый принцип медицинского обслуживания «две корзины» опять не прошел. А ведь он обсуждается лет 15 и почти уже был принят в свое время. Напомним, что это «основная» и «полная» корзины.

Минимальный объем услуг — «основная корзина» - предоставляется гражданам и негражданам Латвии, иностранцам с постоянным видом на жительство и другим лицам.

А государственное обязательное медицинское страхование — «полная корзина» — обеспечивается людям, которые платят обязательные взносы социального страхования в общем режиме, а также социально уязвимым группам: детям, пенсионерам, инвалидам, безработным и другим.

Остальные могут добровольно присоединиться к государственному обязательному медицинскому страхованию, уплачивая добровольные взносы.

Министерство здравоохранения ЛР напоминает, что разделенная модель финансирования здравоохранения так и не была реализована: любой получал медицинские услуги в рамках государственного обязательного медицинского страхования независимо от уплаты страховых взносов.

И вот теперь выбран другой путь: система, которая увязывает получение оплаченных государством услуг здравоохранения с наличием декларации места жительства в Латвии...

Что это означает?

Предлагаемые изменения предусматривают, что для получения оплачиваемых государством медицинских услуг декларирование места жительства в Латвии должно быть произведено как минимум за один месяц до предоставления этой услуги. Так, с введением «принципа декларирования» жители других стран больше не смогут получать оплачиваемые государством медицинские услуги в Латвии, то есть ходить к врачу за 4 евро.

Но для особо защищенных групп населения принцип декларирования места жительства не будет применяться как условие получения медицинских услуг, софинансируемых государством. Статья 11 статьи

Закона о финансировании здравоохранения определяет эти категории:

- лица со статусом особо защищенного пострадавшего в уголовном процессе:

- новорожденные до шести месяцев;

- граждане Латвии, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и без гражданства, которые получают латвийскую государственную пенсию, государственное пособие социального обеспечения по старости, пенсию по выслуге или специальную государственную пенсию и имеют задекларированное место жительства в другой стране ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании;

- граждане Латвии, неграждане и постоянные жители, которые обучаются по программам высшего образования на дневном отделении в странах ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании...

Впереди – денежный поток?

И чисто финансовый аспект. Законопроект предусматривает, что средства, которые Национальная служба здравоохранения (NVD) возвращает в порядке регресса за лечение лиц, пострадавших в результате противоправных действий, а также доходы, полученные в международных расчетах за услуги, предоставленные жителям ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, будут зачисляться в государственную базовую бюджетную программу «Обеспечение здравоохранения» и полностью направляться на оплату медицинских услуг.

Сверхплановые доходы NVD, согласно правилам исполнения бюджета, будет просить передать на оплату стационарной помощи.

Что это за суммы? За лечение лиц, пострадавших в результате противоправных действий, бездействия или преступления, в порядке регресса в 2025 году можно вернуть 1 526 990,59 евро. В свою очередь от компетентных учреждений за медицинские услуги, предоставленные в Латвии жителям ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, в NVD может поступить за весь 2025 год 1 049 237 евро...

Новые льготы

Согласно действующему регулированию люди, страдающие зависимостью от алкоголя, наркотических, психотропных или токсичных веществ и получающие наркологическое лечение, освобождаются от уплаты взноса пациента.

Теперь же список будет дополнен лицами с патологической склонностью к азартным играм...

кстати

Латвия тратит на здравоохранение 4,6% ВВП, тогда как средний показатель по ЕС — 7,3%...

Оксана ПЕТРЕНКО

