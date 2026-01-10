Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

В то время как Болгария начинает новый год с прощания с левом, новое исследование Eurobarometer показало, что почти 80 % респондентов в еврозоне считают, что евро - это благо для ЕС.

Наибольшую поддержку валюте оказывают в Финляндии (91 %), Литве (85 %), Словении (85 %) и Словакии (85 %).

С другой стороны, только 38 % жителей Хорватии утверждают, что евро - это благо для их страны, и этот показатель снизился на шесть процентных пунктов с 2024 года.

Поддержка также значительно снизилась в Эстонии и Бельгии - на 6 и 5 процентных пунктов соответственно.

Большинство респондентов в Хорватии считают, что введение евро негативно сказалось на ценах в переходный период.

В Хорватии 59 % респондентов по-прежнему переводят цены из евро в хорватскую куну при совершении покупок.

Несмотря на то, что большинство граждан стран еврозоны утверждают, что евро помогает им чувствовать себя европейцами, только 46 % хорватов согласны с этим утверждением.

Более молодые респонденты чаще считают, что евро - это благо для их страны и для ЕС.

Респонденты в возрасте от 15 до 24 лет (76 %) чаще всего говорят, что евро - это хорошо для их страны, в то время как респонденты в возрасте от 25 до 39 лет (71 %), от 40 до 54 лет (69 %) и старше 55 лет (69 %) придерживаются такого мнения реже.

Как евро влияет на цены?

Около 79 % опрошенных в ЕС утверждают, что евро облегчил ведение бизнеса в разных странах ЕС, причем этого мнения твердо придерживаются в Словении, Бельгии и Франции.

Около восьми из десяти респондентов также считают, что благодаря евро стало проще сравнивать цены и делать покупки в разных странах.

Почти половина респондентов в ЕС (48 %) считают, что евро позволил снизить банковские сборы при поездках в разные страны ЕС, в то время как 32 % полагают, что валюта никак не повлияла на эти сборы.

Более половины респондентов в еврозоне также утверждают, что благодаря евро путешествовать стало проще и дешевле.

Однако не всем монетам рады.

Примерно шесть из десяти респондентов в еврозоне выступают за отмену монет номиналом 1 и 2 евроцента.

В настоящее время различные формы национального законодательства принуждают или поощряют округление монет евро до пяти центов - особенно при окончательной сумме покупки в магазинах и супермаркетах. Так обстоит дело в Бельгии, Ирландии, Нидерландах, Словакии и Финляндии.

Болгария - беднейшая страна ЕС, и хотя многие надеются, что вступление в евро поднимет экономику, сохраняются опасения по поводу инфляции и политической нестабильности.