Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

© LETA 10 января, 2026 11:51

Важно 0 комментариев

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

В то время как Болгария начинает новый год с прощания с левом, новое исследование Eurobarometer показало, что почти 80 % респондентов в еврозоне считают, что евро - это благо для ЕС.

Наибольшую поддержку валюте оказывают в Финляндии (91 %), Литве (85 %), Словении (85 %) и Словакии (85 %).

С другой стороны, только 38 % жителей Хорватии утверждают, что евро - это благо для их страны, и этот показатель снизился на шесть процентных пунктов с 2024 года.

Поддержка также значительно снизилась в Эстонии и Бельгии - на 6 и 5 процентных пунктов соответственно.

Большинство респондентов в Хорватии считают, что введение евро негативно сказалось на ценах в переходный период.

В Хорватии 59 % респондентов по-прежнему переводят цены из евро в хорватскую куну при совершении покупок.

Несмотря на то, что большинство граждан стран еврозоны утверждают, что евро помогает им чувствовать себя европейцами, только 46 % хорватов согласны с этим утверждением.

Более молодые респонденты чаще считают, что евро - это благо для их страны и для ЕС.

Респонденты в возрасте от 15 до 24 лет (76 %) чаще всего говорят, что евро - это хорошо для их страны, в то время как респонденты в возрасте от 25 до 39 лет (71 %), от 40 до 54 лет (69 %) и старше 55 лет (69 %) придерживаются такого мнения реже.

Как евро влияет на цены?

Около 79 % опрошенных в ЕС утверждают, что евро облегчил ведение бизнеса в разных странах ЕС, причем этого мнения твердо придерживаются в Словении, Бельгии и Франции.

Около восьми из десяти респондентов также считают, что благодаря евро стало проще сравнивать цены и делать покупки в разных странах.

Почти половина респондентов в ЕС (48 %) считают, что евро позволил снизить банковские сборы при поездках в разные страны ЕС, в то время как 32 % полагают, что валюта никак не повлияла на эти сборы.

Более половины респондентов в еврозоне также утверждают, что благодаря евро путешествовать стало проще и дешевле.

Однако не всем монетам рады.

Примерно шесть из десяти респондентов в еврозоне выступают за отмену монет номиналом 1 и 2 евроцента.

В настоящее время различные формы национального законодательства принуждают или поощряют округление монет евро до пяти центов - особенно при окончательной сумме покупки в магазинах и супермаркетах. Так обстоит дело в Бельгии, Ирландии, Нидерландах, Словакии и Финляндии.

Болгария - беднейшая страна ЕС, и хотя многие надеются, что вступление в евро поднимет экономику, сохраняются опасения по поводу инфляции и политической нестабильности.

«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом» (1)

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить Россия или Китай.

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить Россия или Китай.

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

