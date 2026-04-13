Более 345 тысяч контрабандных сигарет обнаружены в Земгале — задержаны три человека

20 января полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного оборота подакцизных товаров. В ходе уголовного разбирательства, включая специальный следственный эксперимент, было изъято 35 000 сигарет различных марок без латвийской акцизной маркировки. В связи с этим преступлением были задержаны два человека – мужчины 1988 и 1974 годов рождения. Оба ранее не попадали в поле зрения полиции, к ним были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

Были проведены обыски по адресам, связанным с задержанными, в ходе которых было изъято еще 310 250 сигарет различных марок без акцизной маркировки Латвии. Для урегулирования имущественных вопросов было изъято имущество, принадлежащее подозреваемым, на сумму 23 974 евро.

Расследование продолжилось, и в марте был начат еще один уголовный процесс по аналогичному факту. В рамках процессуальных действий правоохранители изъяли четыре седельных тягача и семь прицепов, ряд поддельных регистрационных номерных знаков Латвии и Литвы, оборудование для сушки и измельчения табака, а также табак.

В обоих случаях возбуждены уголовные процессы. По подозрению в совершении преступлений задержаны три человека.