Долорес Онзуле хорошо известна в Instagram, где у нее почти 10 000 подписчиков. Женщина часто публикует провокационные видео и фотографии, но, похоже, на этот раз она немного переборщила. Хотя сама она совершенно не видит в этом своей вины. Она настаивает, что не сделала ничего неподобающего, потому что, как она говорит, «любит Райми».

Скандал разразился после того, как женщина решила поздравить маэстро с днем ​​рождения, сыграв на пианино... своей попой. Запись вызвала широкую дискуссию о границах, юморе и уважении в общественном пространстве.

Вскоре после публикации этого неуважительного видео бар Herbary, где работает Долорес, выпустил заявление в социальных сетях, в котором говорилось, что бар дистанцируется от инцидента и не хочет, чтобы эта ситуация ассоциировалась с компанией, и что с Долорес Онзуле расторгает трудовой договор.

Из новостей, опубликованных телеканалом TV3, можно понять, что женщина даже получала угрозы убийством.

«Люди что, с ума сошли? Пианино вдруг стали священными?» Долорес смущена происходящим и объясняет, что это видео было опубликовано на платформе TikTok несколько месяцев назад, но до сих пор никто им не интересовался.