Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО) (3)

Редакция PRESS 14 января, 2026 20:25

Важно 3 комментариев

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Долорес Онзуле хорошо известна в Instagram, где у нее почти 10 000 подписчиков. Женщина часто публикует провокационные видео и фотографии, но, похоже, на этот раз она немного переборщила. Хотя сама она совершенно не видит в этом своей вины. Она настаивает, что не сделала ничего неподобающего, потому что, как она говорит, «любит Райми».

Скандал разразился после того, как женщина решила поздравить маэстро с днем ​​рождения, сыграв на пианино... своей попой. Запись вызвала широкую дискуссию о границах, юморе и уважении в общественном пространстве.

Вскоре после публикации этого неуважительного видео бар Herbary, где работает Долорес, выпустил заявление в социальных сетях, в котором говорилось, что бар дистанцируется от инцидента и не хочет, чтобы эта ситуация ассоциировалась с компанией, и что с Долорес Онзуле расторгает трудовой договор.

Смотреть в Threads

 

Из новостей, опубликованных телеканалом TV3, можно понять, что женщина даже получала угрозы убийством.

«Люди что, с ума сошли? Пианино вдруг стали священными?» Долорес смущена происходящим и объясняет, что это видео было опубликовано на платформе TikTok несколько месяцев назад, но до сих пор никто им не интересовался.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста
Юридическая консультация

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста

В Латвии хотят постепенно прекратить вещание всех радиостанций на русском языке
Важно

В Латвии хотят постепенно прекратить вещание всех радиостанций на русском языке (9)

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас
Важно

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас (3)

Важно 00:16

Важно 3 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Читать
Загрузка

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке (3)

Важно 20:32

Важно 3 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари» (3)

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 3 комментариев

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Читать

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается! (3)

Новости Латвии 20:30

Новости Латвии 3 комментариев

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Читать

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге (3)

Важно 20:29

Важно 3 комментариев

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора (3)

Важно 20:11

Важно 3 комментариев

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Читать