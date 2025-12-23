Блэкаут в Сан-Франциско: роботакси заблокировали улицы!

Сотни беспилотных автомобилей компании Waymo оказались заблокированы прямо на дорогах и заблокировали сами улицы. Видео из города показывают: роботакси стоят посреди перекрёстков с включённой аварийкой, пассажиры — внутри, движение — парализовано.

По словам жителей, ситуация быстро переросла в хаос. Активные поездки «зависали», машины не могли продолжить маршрут без работающей инфраструктуры, а пробки на ключевых улицах только росли.

На фоне этого в X появился Илон Маск, который не упустил момент. Он заявил, что роботакси Tesla «не пострадали от отключения». Аккаунт Tesla AI добавил: система FSD обучалась на миллиардах километров реальных поездок, «включая отключения электроэнергии».

Инцидент стал наглядным тестом для автономного транспорта: даже самые продвинутые беспилотники пока остаются зависимыми от работающего города — электричества, светофоров и инфраструктуры. Один блэкаут показал, насколько хрупким может быть «умное будущее», если в нём вдруг гаснет свет.