Билет не купить, плату за парковку не остановить: сбой приложения Mobily у многих вызвал трудности

Некоторые люди столкнулись с тем, что уже начатую парковку невозможно было приостановить. И была взята дополнительная плата.

К 10 утра техническую проблему решили. Теперь Mobily старается обработать все запросы и устранить последствия сбоя для своих клиентов. Жалобы все еще принимаются на почту: info@mobilly.lv.