Безопасность — наш общий приоритет: министр обороны Спрудс выступил на дебатах правительства

Он отметил, что необходимо продолжать работу и делать все возможное для укрепления обороноспособности как на национальном, так и на международном уровне.

"Мы должны продолжить борьбу за справедливый мир в Украине", - подчеркнул Спрудс.

Министр отметил, что в сфере укрепления обороноспособности перед страной стоят такие задачи, как усиление противовоздушной обороны, укрепление границ, развитие других боевых возможностей, и все это требует дополнительного финансирования.

Говоря об укреплении оборонной промышленности, Спрудс сообщил, что в ближайшее время правительство утвердит стратегию ее развития. Также будет вестись работа по развитию производства и применения беспилотных аппаратов.

"Мы привлекли международное финансирование", - сказал министр, говоря о производстве дронов в Латвии и подчеркнув, что оборона нуждается в увеличении финансирования для достижения поставленных целей.

Председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев в ходе дебатов призвал как можно быстрее достичь договоренности о финансировании обороны.

Шуваев отметил, что общество ожидает очень четких решений о планах работы на этот год, и необходимы ответы на три вопроса: как будет защищена страна, какая поддержка будет оказана населению и как Латвия будет помогать Украине.