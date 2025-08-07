Без допуска к государственной тайне работать нельзя: министр предупредил глав самоуправлений

Министр подчеркнул, что процесс проверки при выдаче допусков объективен, так как сначала оценку проводят ответственные правоохранительные органы, а затем есть возможность обжалования в прокуратуре и суде.

Чударс повторил, что если у муниципального руководителя нет допуска к государственной тайне, то сначала само самоуправление должно принять решение о смене руководителя, но если этого не произойдет, то следует ожидать приказа министра об отстранении.

Что касается количества заместителей председателя и нововведений в бюро, то министр признал, что у самоуправлений есть автономия в выборе формы управления.

Если муниципалитеты говорят, что им не хватает средств для выполнения основных функций, министр предлагает обратить внимание на то, не слишком ли у них большой административный аппарат.