«Берите кредиты!», жителей многоквартирных домов призывают не затягивать с реновацией

© Lsm.lv 28 октября, 2025 13:48

Новости Латвии 0 комментариев

Реновация многоквартирных домов в Латвии становится популярнее, и государство через ALTUM готово покрыть жильцам до 40-50% стоимости. Но это не навсегда: чем больше заявок, тем меньше получит каждая. Об этом в эфире LR4 сообщил исполнительный директор Ассоциации крупных городов Нормундс Аудзишс.

Сегодня в Риге пройдет конференция MĀJOKLIS 2025, где самоуправления, управляющие и эксперты обсудят состояние жилого фонда и проекты энергоэффективности. По словам Аудзишса, динамика сильно зависит от политической воли на местах: в Валмиере и Лиепае уже обновлено около 50% домов. Это повышает качество жизни и делает города привлекательнее для молодежи.

«Если проект энергоэффективности сделан правильно, экономия по теплу полностью компенсирует затраты на кредит», - отметил специалист.
Он добавил: правильная коммуникация на первых собраниях жильцов критична. Наглядные расчеты и графики окупаемости снимают страхи перед кредитом и ускоряют принятие решений.

По данным Ассоциации, выделенные на прошлую программу средства, стартовавшую в марте 2025 года, уже израсходованы, сформировалась очередь на новые. Это подтверждает тренд: люди стали смотреть на реновацию с большим оптимизмом.

«Сейчас помощь может достигать 50 процентов. В Литве это 25-30 процентов. У нас поддержка неизбежно уменьшится по мере роста спроса. Выиграет тот, кто войдет в процесс первым», - сказал Аудзишс.

Он подчеркнул: чем раньше дом готовит технико-экономическое обоснование и собирает пакет для ALTUM, тем выше шанс получить максимальную долю гранта. Затягивание грозит меньшей поддержкой и более дорогими работами из-за инфляции в секторе строительства.

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Загрузка

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

