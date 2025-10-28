«Берите кредиты!», жителей многоквартирных домов призывают не затягивать с реновацией

Сегодня в Риге пройдет конференция MĀJOKLIS 2025, где самоуправления, управляющие и эксперты обсудят состояние жилого фонда и проекты энергоэффективности. По словам Аудзишса, динамика сильно зависит от политической воли на местах: в Валмиере и Лиепае уже обновлено около 50% домов. Это повышает качество жизни и делает города привлекательнее для молодежи.

«Если проект энергоэффективности сделан правильно, экономия по теплу полностью компенсирует затраты на кредит», - отметил специалист.

Он добавил: правильная коммуникация на первых собраниях жильцов критична. Наглядные расчеты и графики окупаемости снимают страхи перед кредитом и ускоряют принятие решений.

По данным Ассоциации, выделенные на прошлую программу средства, стартовавшую в марте 2025 года, уже израсходованы, сформировалась очередь на новые. Это подтверждает тренд: люди стали смотреть на реновацию с большим оптимизмом.

«Сейчас помощь может достигать 50 процентов. В Литве это 25-30 процентов. У нас поддержка неизбежно уменьшится по мере роста спроса. Выиграет тот, кто войдет в процесс первым», - сказал Аудзишс.

Он подчеркнул: чем раньше дом готовит технико-экономическое обоснование и собирает пакет для ALTUM, тем выше шанс получить максимальную долю гранта. Затягивание грозит меньшей поддержкой и более дорогими работами из-за инфляции в секторе строительства.