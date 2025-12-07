Белый дом открывает «Зал позора» СМИ. Кто туда попал?

Белый дом запустил "Зал позора" СМИ на своем правительственном сайте, что стало еще одним серьезным ударом по свободе прессы в Соединенных Штатах.

"Полностью отсортированный и регулярно обновляемый, он гарантирует, что ни одна мистификация, ни один анонимный фанфик, ни одна пристрастная клевета не останется в памяти снова", - говорится в заявлении Белого дома, объявляющем о запуске сайта.

В качестве одной из своих особенностей портал называет газету The Washington Post "Преступником недели", а также множество других новостных изданий, включая The New York Times, CNN, CBS News и The Independent.

Правительственный сайт продолжает подробно описывать каждое "утверждение", которое прозвучало в конкретных изданиях и у репортеров, объединяя их в различные категории.

Аккредитованные агентства, такие как Associated Press и Reuters, также фигурируют на сайте, при этом Белый дом объясняет это "предвзятостью" и "отсутствием контекста" для первого и "ложью" для второго. Во многом обвинения этих медиа связаны с использованием непроверенной информации фрилансеров во время конфликта в Газе, а также с предполагаемой связью последних с терристической группировкой ХАМАС.

Среди других категорий, перечисленных на сайте, - "круговая отчетность", "недонесение", "ложное утверждение", "недобросовестность", "неправильная характеристика", "искажение" и "левое помешательство".

"Давайте проясним, что здесь происходит: неправомерное и преднамеренное преследование журналистов правительственными чиновниками за осуществление права, защищенного Конституцией, - заявил исполнительный редактор The Post Мэтт Мюррей. - Издание не собирается отступать и продолжит строгое и точное освещение событий в интересах всей Америки".

Примечательно, отмечают критики, что ни одно из новостных изданий с консервативной ориентированностью не было обвинено в предвзятости.

Опасность для свободы прессы и демократии

Консервативная организация Media Research Centre (MRC), которая ранее обвиняла новостные сети в предвзятом отношении к либеральной точке зрения, приветствовала запуск сайта.

"Это более сильная попытка, чем те, которые предпринимали президенты-республиканцы раньше, - сказал директор MRC по анализу СМИ Тим Грэм. - Я думаю, все республиканцы сегодня понимают, что СМИ на другой стороне и должны быть идентифицированы как другая сторона".

В то же время эксперты, беседовавшие с немецким изданием DW, предупредили, что такая риторика опасна для журналистов и представляет серьезный риск для свободы прессы и демократии в США.

Организация "Репортеры без границ", неоднократно подвергавшееся критике за односторонность в защите интересов журналистов, выступила с заявлением, осуждающим "атаки на свободу прессы" и призывая президента убрать такой портал немедленно.

Создание сайта произошло в то время, когда президент США Дональд Трамп активизировал свою кампанию против того, что он называет "фальшивыми новостями", и подвергается растущей критике за то, что он обрушивается на журналистов, часто женщин, называя их "уродливыми внутри и снаружи", "глупыми" и "свинками (piggy)".