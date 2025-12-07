Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Белый дом открывает «Зал позора» СМИ. Кто туда попал?

Euronews 7 декабря, 2025 14:45

Мир 0 комментариев

Запуск портала произошел в тот момент, когда Трамп активизировал свою кампанию против того, что он называет "фальшивыми новостями". Но критики считают это борьбой со свободой прессы.

Белый дом запустил "Зал позора" СМИ на своем правительственном сайте, что стало еще одним серьезным ударом по свободе прессы в Соединенных Штатах.

"Полностью отсортированный и регулярно обновляемый, он гарантирует, что ни одна мистификация, ни один анонимный фанфик, ни одна пристрастная клевета не останется в памяти снова", - говорится в заявлении Белого дома, объявляющем о запуске сайта.

В качестве одной из своих особенностей портал называет газету The Washington Post "Преступником недели", а также множество других новостных изданий, включая The New York Times, CNN, CBS News и The Independent.

Правительственный сайт продолжает подробно описывать каждое "утверждение", которое прозвучало в конкретных изданиях и у репортеров, объединяя их в различные категории.

Аккредитованные агентства, такие как Associated Press и Reuters, также фигурируют на сайте, при этом Белый дом объясняет это "предвзятостью" и "отсутствием контекста" для первого и "ложью" для второго. Во многом обвинения этих медиа связаны с использованием непроверенной информации фрилансеров во время конфликта в Газе, а также с предполагаемой связью последних с терристической группировкой ХАМАС.

Среди других категорий, перечисленных на сайте, - "круговая отчетность", "недонесение", "ложное утверждение", "недобросовестность", "неправильная характеристика", "искажение" и "левое помешательство".

"Давайте проясним, что здесь происходит: неправомерное и преднамеренное преследование журналистов правительственными чиновниками за осуществление права, защищенного Конституцией, - заявил исполнительный редактор The Post Мэтт Мюррей. - Издание не собирается отступать и продолжит строгое и точное освещение событий в интересах всей Америки".

Примечательно, отмечают критики, что ни одно из новостных изданий с консервативной ориентированностью не было обвинено в предвзятости.

Опасность для свободы прессы и демократии

Консервативная организация Media Research Centre (MRC), которая ранее обвиняла новостные сети в предвзятом отношении к либеральной точке зрения, приветствовала запуск сайта.

"Это более сильная попытка, чем те, которые предпринимали президенты-республиканцы раньше, - сказал директор MRC по анализу СМИ Тим Грэм. - Я думаю, все республиканцы сегодня понимают, что СМИ на другой стороне и должны быть идентифицированы как другая сторона".

В то же время эксперты, беседовавшие с немецким изданием DW, предупредили, что такая риторика опасна для журналистов и представляет серьезный риск для свободы прессы и демократии в США.

Организация "Репортеры без границ", неоднократно подвергавшееся критике за односторонность в защите интересов журналистов, выступила с заявлением, осуждающим "атаки на свободу прессы" и призывая президента убрать такой портал немедленно.

Создание сайта произошло в то время, когда президент США Дональд Трамп активизировал свою кампанию против того, что он называет "фальшивыми новостями", и подвергается растущей критике за то, что он обрушивается на журналистов, часто женщин, называя их "уродливыми внутри и снаружи", "глупыми" и "свинками (piggy)".

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать