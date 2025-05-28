Беда на беде, слёзы и скорбь: «Неаткарига» о ценах на продукты и жесте доброй воли

"Цены на продукты в Латвии остаются высокими и уже несколько лет превышают средний уровень по Европейскому союзу. Рост продолжился и в первом квартале этого года. Хотя надо признать — в Литве и Эстонии темпы роста цен примерно такие же, как и у нас.

Однако покупательная способность жителей Латвии по-прежнему ниже, чем у соседей, и далеко отстает от среднего уровня ЕС.

Можно было бы подумать, что причина — в отсутствии конкуренции. Но это не так уж критично: в стране работают три крупные торговые сети и множество меньших, ориентированных на регионы. Есть и демпингующие сети, есть и рынки. Конечно, не помешало бы, если бы на латвийский рынок вышли ещё один-два международных ритейлера, но и сейчас нельзя сказать, что участников на рынке слишком мало.

Подписан меморандум о снижении цен на продукты

Ситуация с ценами на продовольствие ненормальна — для малообеспеченных домохозяйств даже базовое питание становится неподъёмным бременем.

Когда рынок не регулируется сам — приходится регулировать

Можно было бы возразить, что рынок всё отрегулирует сам, и государству не стоит вмешиваться в свободные рыночные процессы. Именно так считает и главная лоббистская организация европейских розничных и оптовых торговцев — EuroComerc, утверждая: «Государствам-членам ЕС следует воздерживаться от вмешательства в ценовую конкуренцию на рынке розничной торговли продуктами и вместо этого сосредоточиться на сдерживании роста цен на энергоносители, чтобы поддержать попавшие в трудное положение домохозяйства и предприятия».

Но погодите! Если государство видит, что с ценами происходит что-то неладное, оно имеет полное право разбираться в этом. Никто не отбирал у власти право подать голос. Государство обязано следить за тем, чтобы торговцы не продавали потребителям вредную или опасную продукцию, обязано защищать потребителей, купивших некачественный товар, обязано пресекать мошеннические ценовые кампании, недобросовестную конкуренцию, монополии и картельные сговоры — если их можно доказать и наказать.

Речь не о социализме и плановой экономике — даже в условиях свободного рынка у государства есть рычаги, чтобы направлять процессы в интересах общества.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) ещё осенью прошлого года начал говорить о необходимости снизить цены на продукты на 20%. Почти сразу последовала волна критики — отраслевые представители выражали непонимание и предсказывали крах продовольственного рынка.

Если не по-хорошему — тогда по закону

Тем временем Министерство экономики подготовило законопроект о содействии добросовестной конкуренции в розничной торговле продуктами. Сейчас он находится на рассмотрении в парламентской комиссии по экономике, аграрной, экологической и региональной политике. Законопроект предполагает более жёсткие санкции за недобросовестную конкуренцию.

Продовольственные торговые ассоциации крайне не заинтересованы в том, чтобы поправки стали законом. И вот 27 мая был подписан меморандум о снижении цен на продукты. Его цель — повысить доступность базовых продуктов питания, увеличить долю местной продукции на полках и улучшить сотрудничество между розничными торговцами и производителями.

Чтобы дойти до этого документа, пришлось пройти долгий и непростой путь переговоров. Торговцы утверждали, что высокие цены — не их вина, а результат завышенных цен производителей. Производители же страдают от дорогого топлива и удобрений, от засухи, наводнений и того, что гуси садятся на поля и съедают горох. Все страдают от расходов, от завышенного НДС и нехватки рабочих рук: кассиры не хотят работать за минимальную зарплату, а работодатели не могут платить больше — счета за электричество душат.

И ещё ковид, война в Украине и Дональд Трамп. Беда на беде, слёзы и скорбь.

И всё же в итоге Минэкономики и торговцы договорились.

Плести корзину низких цен можно начинать уже сегодня

Меморандум подписали: Виктор Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, председатель Латвийского союза молочников Янис Шолкс, глава совета Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре, председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, глава «Сейма фермеров» Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнёры.

Меморандум предусматривает создание «корзины низких цен» на продукты, внедрение инструмента для сравнения цен и увеличение доли товаров латвийского производства в торговых сетях.

Корзина будет включать 10 категорий товаров, и в каждой будет представлен по крайней мере один продукт с минимальной ценой в своей категории. Продукты в корзине будут регулярно обновляться.

Торговцы уже сегодня могут начинать «плести» эту корзину, но для запуска инструмента сравнения цен потребуются изменения в законе о защите прав потребителей.

Меморандум сулит потребителям целый ряд выгод. Продукты первой необходимости, входящие в «корзину», должны подешеветь. Конечно, туда не попадут устрицы, трюфели и шампанское — на эти цены не смотрим.

Торговцы обещают чаще рекламировать и, надеемся, закупать и предлагать товары местного производства. Латвийская продукция полезнее — её не везут с другого конца света.

Полезно будет и перед походом в магазин заглянуть в интернет — посмотреть, где на сегодня самая низкая цена на нужный продукт.

В Дании — всё как в Латвии

Виктор Валайнис сообщил, что представители владельца сети «Rimi», датского ритейлера Salling Group, рассказали: после внедрения инструмента сравнения цен в Дании, цены на продукты снизились на 17%, и инфляция также пошла вниз.

Можно подумать, что в благополучной Дании государство не вмешивается в дела ритейлеров. Но это не так — вмешивается, и довольно активно. Три года назад датский омбудсмен по защите прав потребителей опубликовал новые правила маркетинга цен, и одновременно вступили в силу обновлённые законодательные нормы.

Эти изменения существенно повлияли на способы рекламы с использованием ценовых сравнений и других акций, связанных с ценами. Цель — не допустить введения потребителей в заблуждение и обеспечить честную конкуренцию. За серьёзные нарушения закона о конкуренции в Дании штраф может достигать 10% от оборота компании. После вступления в силу нового закона о маркетинге цен с 1 января 2022 года штрафы стали напрямую зависеть от оборота фирмы. Но и до этого они были немаленькими.

Добрая воля продемонстрирована

Подписанный накануне меморандум не имеет юридической силы — это акт доброй воли. Но это — обязательство снизить цены. Министр экономики считает, что реальные изменения в ценах можно будет заметить уже через две недели.

Этим меморандумом завершился первый этап усилий Виктора Валайниса на «фронте продовольственных цен». Сейчас вполне возможно зафиксировать, какими были цены сегодня, какими они станут через две недели, и какие будут через два месяца. Народ с живым интересом пойдёт в магазины и будет наблюдать.

Но время идёт, волны экономического океана непредсказуемы. Какой будет инфляция, какие региональные и глобальные события повлияют на рынок? Окажет ли эффект подписанного меморандума влияние на цены к концу года или через два года? Как говорит один из персонажей в пьесе Алвиса Херманиса «Латышские истории», рыбак на пении: «Там посмотрим».