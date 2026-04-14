Батат на столе: кому и как его есть?

Химический состав батата богаче привычного картофеля, хотя к последнему этот овощ не имеет никакого отношения. В батате больше клетчатки, кальция, железа, глюкозы, минеральных солей и витаминов: C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Также в батате присутствуют жирорастворимые витамины: A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K.

В оранжевых сортах преобладает бета-каротин, который в организме превращается в витамин A, а в фиолетовых — антоцианы, обладающие выраженным антиоксидантным действием.

Батат содержит значительное количество клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении и помогает поддерживать здоровую кишечную флору, улучшает перистальтику, способствует правильному прохождению пищи через ЖКТ. В состав батата входят пребиотики, которые служат пищей для полезных бактерий в кишечнике.

Благодаря содержанию огромного количества витаминов группы В и С, каротиноидов и клетчатки батат снижает уровень «плохого» холестерина, укрепляет стенки сосудов и нормализует давление, что помогает избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Но некоторые люди могут быть аллергичны к сладкому картофелю. Симптомы аллергии обычно включают зуд, красноту кожи, отек. Люди с чувствительным желудком могут испытывать проблемы с пищеварением после употребления бататов из-за их высокого содержания клетчатки. Это может проявиться в виде вздутия, газообразования или диареи.

Батат обычно не рекомендуют есть при наличии язвенного колита и дивертикулита. При повышенной кислотности желудка и язве двенадцатиперстной кишки продукт следует употреблять только после консультации с врачом. И вообще — если есть хронические заболевания, надо советоваться с медиками и осторожно вводить в рацион любые новые для себя овощи и продукты