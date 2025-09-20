Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Банки бегут впереди паровоза? Клиент возмущён лимитом выдачи наличных

Редакция PRESS 20 сентября, 2025 12:24

Важно 0 комментариев

Пользователь Rabarbarzs опубликовал твит, в котором выразил своё недоумение и возмущение по поводу действий одного из латвийских банков. 

Что же произошло? Ему сократили лимит денег, который он может снять наличными за один день. Без предварительного уведомления. Правда, ранее он этот лимит увеличил сам, поскольку его потребностям не соответствует та сумма наличных, которая установлена банком по умолчанию.

Многие комментаторы настроены весьма агрессивно, немало тех, кто советует поменять банк, ещё кто-то раздражён тем, что население постепенно берут под всеобщий контроль. Появилась в комментариях и Лиана Ланга с вопросом: "А на русском инфа тоже была?". Ей ответили: "Была, но тебе поискать придётся".

Вот некоторые из комментариев:

- Это связано с новым европейским регламентом о цифровом ID. Европа идёт в направлении Китая и ограничений для граждан. Латвия - одна из стран-первопроходцев. Всё это можно прочитать в сети. Скоро вообще не сможешь снять деньги после неправильного твита. Это только начало.

- Лично я не беру такие суммы. Но совершенно согласна, что это вопрос свободы и демократии. Банкам не надо бы давать никаких прав налагать на меня ограничения для снятия МОИХ денег.

- Никто ведь и не сказал, что надо согласиться. Скажи спасибо тем умникам, кто перечисляет/уносит наличные мошенникам тысячами. Упоминание демократии и свободы слова здесь вообще так-то мимо. У меня в том же самом банке лимиты такой величины, как я установил, и никаких проблем.

- Вот такие у нас банки - тоже бежим впереди европейского паровоза.

- У Англии научились, у меня тоже какой-то смешной лимит, типа 400 фунтов, уже годами. Увеличить его невозможно, если понадобятся наличные, надо идти в банк, а там они всю голову заморочат, зачем мне нужны мои деньги, б...

- Да, у меня вчера было то же самое. Задал вопрос, а какой же тогда у меня лимит был? Знаю, что был не очень большой. Жду ответа. Как человек, работавший в банковской отрасли во время краха Parex, осознаю, что бывают моменты, когда с большим лимитом ещё что-то можно вырвать, если успеешь опередить события.

- Если русские придут, то первыми об этом узнают банки. Установят лимит - 20 евро в день. Так что пока угрозы ещё нет. 

Капитализм ≠ демократия.

 

Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Загрузка

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

Мир 13:59

Мир 0 комментариев

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

Важно 13:47

Важно 0 комментариев

Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

Важно 12:52

Важно 0 комментариев

ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

Мир 12:52

Мир 0 комментариев

