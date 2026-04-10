Антибиотики больше не работают? ВОЗ объявила глобальную тревогу

Всемирная организация здравоохранения объявила устойчивость к антибиотикам глобальной чрезвычайной ситуацией — инфекции всё чаще не поддаются лечению, а медицина начинает терять привычные инструменты.

Цифры звучат неожиданно жёстко.

По данным исследований, устойчивые к антибиотикам бактерии уже напрямую уносят более миллиона жизней в год. Ещё почти 5 миллионов смертей связаны с ними косвенно — это больше, чем ВИЧ или малярия.

И ситуация меняется не в лучшую сторону.

Каждая шестая бактериальная инфекция в мире уже не реагирует на стандартное лечение. В некоторых регионах — каждая третья. То, что раньше считалось «редкими случаями», становится нормой.

Особенно тревожит рост устойчивости к так называемым «последним антибиотикам» — тем, которые применяют, когда всё остальное уже не работает.

При этом новых препаратов почти нет.

По последним оценкам, в мире всего несколько перспективных разработок, способных бороться с самыми опасными бактериями. И этого явно недостаточно, чтобы догнать скорость, с которой инфекции становятся устойчивыми.

На этом фоне звучат и осторожные надежды — учёные уже тестируют новые подходы, включая технологии редактирования генов, которые могут «выключать» устойчивость бактерий.

Но пока это только начало.

И главный вопрос, который всё чаще звучит в медицинском сообществе, остаётся без ответа:

что произойдёт, если обычные инфекции — те, что сегодня лечатся за несколько дней — вдруг снова станут опасными?