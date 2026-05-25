Обычный WiFi может узнать человека без телефона — почти как невидимая камера

Редакция PRESS 25 мая, 2026 19:23

Наука 0 комментариев

Обычный WiFi-роутер может оказаться куда более наблюдательным, чем кажется. Учёные из Германии показали: беспроводная сеть способна распознавать людей почти с идеальной точностью — даже если человек не держит в руках телефон и вообще не подключается к сети.

Звучит как паранойя из технотриллера, но механизм вполне физический. WiFi-сигналы расходятся по комнате, отражаются от стен, мебели и человеческого тела. А если собрать и проанализировать эти отражения, можно получить не фотографию, но радиотень человека — своеобразный невидимый отпечаток его присутствия.

И вот здесь начинается самое неприятное: выключить телефон недостаточно. Исследователи говорят, что рядом могут работать другие устройства — роутер, ноутбук, умная колонка, чужой телефон. Сеть всё равно создаёт радиоволны, а тело человека всё равно меняет их путь.

То есть WiFi может “увидеть” вас не глазами, а воздухом.

В экспериментах Технологического института Карлсруэ участвовали 197 человек. Система анализировала служебные данные WiFi-сигналов и после обучения смогла распознавать участников почти со 100-процентной точностью. Причём неважно, как человек шёл и под каким углом находился к системе.

Речь не о том, что каждый домашний роутер уже сейчас тайно составляет список жильцов. Это пока исследовательская демонстрация. Но именно поэтому она и тревожит: для такого распознавания не нужны специальные камеры, дорогие датчики или устройство в кармане человека. Достаточно обычной беспроводной сети.

Камеру можно заметить. Микрофон можно поискать. А WiFi обычно просто висит в воздухе — дома, в кафе, в офисе, в гостинице, в аэропорту. Мы не воспринимаем его как наблюдателя, потому что он не похож на наблюдателя.

Но радиоволнам всё равно, позируете вы или нет.

Учёные подчёркивают: у такой технологии могут быть и полезные применения. Например, умный дом может заметить, что пожилой человек упал, а система безопасности — понять, что в помещении кто-то есть. Но та же самая способность делает WiFi потенциальным инструментом скрытой слежки.

Особенно опасным такой сценарий выглядит там, где власть или компании захотят узнавать людей без их согласия: в общественных местах, на митингах, в офисах, магазинах или кафе.

Главный вывод здесь не в том, что нужно немедленно выбросить роутер из окна. А в том, что WiFi перестаёт быть просто “интернетом по воздуху”. Он становится средой, в которой человек оставляет след — даже когда ничего не нажимает, не говорит и не держит в руках телефон.

И, возможно, скоро фраза “тут есть WiFi?” будет звучать чуть менее невинно.

Комментарии (0)

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

