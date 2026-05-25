Обычный WiFi может узнать человека без телефона — почти как невидимая камера

Звучит как паранойя из технотриллера, но механизм вполне физический. WiFi-сигналы расходятся по комнате, отражаются от стен, мебели и человеческого тела. А если собрать и проанализировать эти отражения, можно получить не фотографию, но радиотень человека — своеобразный невидимый отпечаток его присутствия.

И вот здесь начинается самое неприятное: выключить телефон недостаточно. Исследователи говорят, что рядом могут работать другие устройства — роутер, ноутбук, умная колонка, чужой телефон. Сеть всё равно создаёт радиоволны, а тело человека всё равно меняет их путь.

То есть WiFi может “увидеть” вас не глазами, а воздухом.

В экспериментах Технологического института Карлсруэ участвовали 197 человек. Система анализировала служебные данные WiFi-сигналов и после обучения смогла распознавать участников почти со 100-процентной точностью. Причём неважно, как человек шёл и под каким углом находился к системе.

Речь не о том, что каждый домашний роутер уже сейчас тайно составляет список жильцов. Это пока исследовательская демонстрация. Но именно поэтому она и тревожит: для такого распознавания не нужны специальные камеры, дорогие датчики или устройство в кармане человека. Достаточно обычной беспроводной сети.

Камеру можно заметить. Микрофон можно поискать. А WiFi обычно просто висит в воздухе — дома, в кафе, в офисе, в гостинице, в аэропорту. Мы не воспринимаем его как наблюдателя, потому что он не похож на наблюдателя.

Но радиоволнам всё равно, позируете вы или нет.

Учёные подчёркивают: у такой технологии могут быть и полезные применения. Например, умный дом может заметить, что пожилой человек упал, а система безопасности — понять, что в помещении кто-то есть. Но та же самая способность делает WiFi потенциальным инструментом скрытой слежки.

Особенно опасным такой сценарий выглядит там, где власть или компании захотят узнавать людей без их согласия: в общественных местах, на митингах, в офисах, магазинах или кафе.

Главный вывод здесь не в том, что нужно немедленно выбросить роутер из окна. А в том, что WiFi перестаёт быть просто “интернетом по воздуху”. Он становится средой, в которой человек оставляет след — даже когда ничего не нажимает, не говорит и не держит в руках телефон.

И, возможно, скоро фраза “тут есть WiFi?” будет звучать чуть менее невинно.