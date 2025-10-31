Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

«Ангелы над Латвией»: собирают помощь для 363 больных детей

© LETA 31 октября, 2025 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

В этом году помощь в акции ждут 222 ребенка с расстройствами аутистического спектра, 21 ребенок с двигательными нарушениями, 85 детей, которым может потребоваться помощь в чрезвычайных ситуациях, а также 35 детей, которым необходимы лекарства.

«Каждый год акция «Ангелы над Латвией» напоминает нам о том, сколько тепла и сострадания таится в нашем народе. В этом году, когда акция проходит уже в 18-й раз, мы всё больше осознаём значимость достигнутого и открывающиеся возможности для будущего, ведь ещё больше детских мечтаний ждут своего часа, чтобы стать реальностью – мечты о здоровье, безопасности и счастливом детстве», – говорит Гинта Салмане, руководитель «TV3 Group Latvija».

У каждого есть возможность сделать пожертвование на здоровье детей на сайте «engeliparlatviju.lv» или по телефону для пожертвований 90204114. Стоимость звонка — пять евро. Пожертвования также можно сделать в ящиках для пожертвований магазинов «Jysk», которые будут установлены в магазинах с 1 ноября. С 20 ноября в благотворительной акции также примет участие «Rimi», предлагая несколько вариантов пожертвований — воспользоваться ящиками для пожертвований на кассах магазинов, выбрать товары со специальным знаком «Ангелы над Латвией», сделать пожертвование на сберегательный счёт «Mans Rimi» или приобрести мандарины, за которые «Rimi» дополнительно перечислит 50 центов с каждой упаковки в фонд «Ангелы над Латвией».

По словам организаторов благотворительной акции, поддержка жертвователей может помочь сотням детей по всей Латвии, но каждый год несколько человек берут на себя ответственность стать послами акции. В этом году эту роль взяли на себя Ренарс, Юрис, сестры Дейзиия и Денизе, Мария, Янис, а также сестры Амелия и Карлина, которые поделились своим опытом.

Заключительный концерт благотворительной акции состоится на Ратушной площади 21 декабря. На мероприятии выступят латвийские музыканты, будет работать передвижная студия радио «Star FM», будет открыта кабинка для пожертвований и будут продаваться праздничные угощения.

Тем временем с 15 по 21 декабря будет работать колл-центр, где известные личности, каждый из которых связан с различными сериалами, программами и шоу TV3, будут собираться, чтобы отвечать на звонки от жертвователей.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:10 31.10.2025
Литва: начало Rheinmetall
Sfera.lv 25 минут назад
Латвия: частные школы требуют
Sfera.lv 51 минуту назад
Венгрия: Орбан обсудит с Трампом без европосредников
Sfera.lv 3 часа назад
Завтрак со «Сферой»: салат с копченой курицей и корейской морковью
Sfera.lv 4 часа назад
С 1 декабря в Риге подорожает вода и канализация на 14%
Bitnews.lv 15 часов назад
Латвия: берут — они; должны — мы…
Sfera.lv 19 часов назад
Греция: дайверы очищают море от «призрачных сетей»
Sfera.lv 23 часа назад
Египет: самый большой музей
Sfera.lv 4 дня назад

«Осудите Трампа? МИД уже готовит ноту?» Кирштейнс поставил защитников Стамбульской конвенции в неудобное положение

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Читать
Загрузка

Снова будут пить одеколон? Вновь повышаются цены на алкоголь

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Читать

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 09:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

Нательные камеры полиции были выключены: подробности дела об убийстве трёх собак под Бауской

ЧП и криминал 09:35

ЧП и криминал 0 комментариев

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

Читать

Звезда латышской эстрады в шоке от своей пенсии: сколько же?

Латышские СМИ 09:28

Латышские СМИ 0 комментариев

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Читать

Увидите страшную тыкву, не бойтесь: сегодня — Хэллоуин

Важно 09:26

Важно 0 комментариев

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

Читать