«Ангелы над Латвией»: собирают помощь для 363 больных детей

В этом году помощь в акции ждут 222 ребенка с расстройствами аутистического спектра, 21 ребенок с двигательными нарушениями, 85 детей, которым может потребоваться помощь в чрезвычайных ситуациях, а также 35 детей, которым необходимы лекарства.

«Каждый год акция «Ангелы над Латвией» напоминает нам о том, сколько тепла и сострадания таится в нашем народе. В этом году, когда акция проходит уже в 18-й раз, мы всё больше осознаём значимость достигнутого и открывающиеся возможности для будущего, ведь ещё больше детских мечтаний ждут своего часа, чтобы стать реальностью – мечты о здоровье, безопасности и счастливом детстве», – говорит Гинта Салмане, руководитель «TV3 Group Latvija».

У каждого есть возможность сделать пожертвование на здоровье детей на сайте «engeliparlatviju.lv» или по телефону для пожертвований 90204114. Стоимость звонка — пять евро. Пожертвования также можно сделать в ящиках для пожертвований магазинов «Jysk», которые будут установлены в магазинах с 1 ноября. С 20 ноября в благотворительной акции также примет участие «Rimi», предлагая несколько вариантов пожертвований — воспользоваться ящиками для пожертвований на кассах магазинов, выбрать товары со специальным знаком «Ангелы над Латвией», сделать пожертвование на сберегательный счёт «Mans Rimi» или приобрести мандарины, за которые «Rimi» дополнительно перечислит 50 центов с каждой упаковки в фонд «Ангелы над Латвией».

По словам организаторов благотворительной акции, поддержка жертвователей может помочь сотням детей по всей Латвии, но каждый год несколько человек берут на себя ответственность стать послами акции. В этом году эту роль взяли на себя Ренарс, Юрис, сестры Дейзиия и Денизе, Мария, Янис, а также сестры Амелия и Карлина, которые поделились своим опытом.

Заключительный концерт благотворительной акции состоится на Ратушной площади 21 декабря. На мероприятии выступят латвийские музыканты, будет работать передвижная студия радио «Star FM», будет открыта кабинка для пожертвований и будут продаваться праздничные угощения.

Тем временем с 15 по 21 декабря будет работать колл-центр, где известные личности, каждый из которых связан с различными сериалами, программами и шоу TV3, будут собираться, чтобы отвечать на звонки от жертвователей.

