Американская компания выкупила сотни вышек связи по всей Латвии

Ранее группа "Bite" заявляла, что "Stonepeak" приобретет "TeleTower", подразделение "Bite" по управлению вышками сотовой связи в Латвии и Литве. "TeleTower" и "Bite" продолжат стратегическое сотрудничество, инвестируя в мобильные сети в обеих странах и создавая независимого оператора вышек в регионе.

Компания отметила, что в результате сделки будет создана независимая компания по инфраструктуре связи в странах Балтии.

"Stonepeak" - альтернативная инвестиционная компания, специализирующаяся на инфраструктурных активах и недвижимости.

"TeleTower", основанная в 2009 году, управляет портфелем из более чем 2 500 вышек связи, мачт и крышных сооружений в Латвии и Литве, с обширным покрытием в стратегически важных городах. После завершения сделки "TeleTower" и "Bite" заключат долгосрочное соглашение о развертывании более 1 200 дополнительных базовых станций связи в Латвии и Литве для увеличения плотности сети, улучшения связи в удаленных регионах и предоставления клиентам технологии 5G.

Завершение сделки ожидается во втором квартале 2026 года.