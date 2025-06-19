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Доступность

AliExpress попал под разнос в ЕС: опасные игрушки, подделки и скрытые ссылки. Чем это грозит покупателям?

Редакция PRESS 19 июня, 2025 08:32

Бизнес 0 комментариев

Европейская комиссия обвинила онлайн-ритейлера AliExpress в «системном провале» по предотвращению продажи незаконных и опасных товаров на своей платформе. Брюссель усиливает давление на китайскую компанию.

Согласно официальным результатам расследования, начатого в марте прошлого года, регуляторы ЕС заявили в среду, что AliExpress недостаточно эффективно предотвращает продажу поддельной одежды и опасных детских игрушек, а также других запрещённых товаров.

По данным Еврокомиссии, компания, на платформе которой ежемесячно зарегистрировано 104 млн пользователей в ЕС, не выделяет достаточно ресурсов на модерацию контента и удаление незаконных товаров.

Один из официальных представителей ЕС отметил, что компания, принадлежащая китайской группе Alibaba, основанной миллиардером Джеком Ма — «недооценила общий риск продажи незаконной продукции». Он добавил: «Общие меры, которые используются для предотвращения распространения незаконных товаров, работают плохо. Это свидетельствует о системном провале».

В Еврокомиссии подчеркнули, что это пока предварительные выводы, окончательное решение будет принято после завершения расследования и получения ответов от AliExpress. В случае подтверждения нарушений, компании может грозить штраф до 6% от её глобального оборота по закону ЕС о цифровых услугах (DSA).

В то же время AliExpress удалось добиться закрытия ряда направлений расследования, пообещав принять меры против так называемых «скрытых ссылок», которые ведут пользователей к незаконной продукции через легальные товары.

Платформа обязалась разработать систему для выявления таких скрытых ссылок на нелегальные товары — например, биодобавки, лекарства, а также материалы с порнографическим содержанием, доступ к которым могли получить даже дети.

Кроме того, AliExpress пообещала обеспечить большую прозрачность рекламных алгоритмов и предоставить исследователям доступ к своим данным Эти обязательства, по словам Еврокомиссии, юридически обязывают компанию и за их неисполнение грозят штрафы.

Данное расследование проводится в рамках DSA. Это закона, призванный защищать пользователей от онлайн-угроз, включая дезинформацию, незаконный контент и опасные товары. Наиболее строгие требования DSA распространяются на крупнейшие платформы с аудиторией свыше 45 млн пользователей, такие как, Amazon, Google, Meta и X.

Со своей стороны AliExpress заявила, что «активно взаимодействовала и тесно сотрудничала с Еврокомиссией на всех этапах процесса и продолжит это сотрудничество».

«Комиссия признала нашу ответственную позицию по обеспечению высокого уровня защиты потребителей и прозрачности благодаря комплексу добровольных обязательств, которые были предложены и согласованы», — говорится в заявлении компании. — «Мы уверены, что благодаря продолжению конструктивного диалога с Еврокомиссией удастся достичь позитивного и соответствующего DSA результата».

 

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