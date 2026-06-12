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Айфон украл детей? Учёные нашли странный след смартфонов в падении рождаемости

Редакция PRESS 12 июня, 2026 10:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Когда люди говорят, что телефон испортил им жизнь, обычно речь идёт о зрении, осанке, сне или привычке смотреть короткие видео до трёх часов ночи. Но теперь смартфон подозревают в куда более громкой истории: возможно, он вмешался даже в то, как часто люди заводят детей.

И нет, речь не о страшилке, будто телефон «жарит» яйцеклетки или сперматозоиды. Учёные говорят о другом. О том, что после появления современного смартфона люди стали больше времени проводить с экраном и меньше времени с живыми людьми.

Первый iPhone вышел в США в 2007 году. После этого американская рождаемость за несколько лет заметно пошла вниз. Экономисты долго объясняли это привычными причинами: кризис, дорогая недвижимость, расходы на детей, контрацепция, неуверенность в будущем. Но, как утверждают авторы нового исследования, даже вместе эти причины не объясняют весь спад.

Тогда исследователи посмотрели на самую бытовую вещь: где iPhone в первые годы работал лучше, а где хуже. Дело в том, что сначала он был привязан к сети AT&T, и качество связи сильно зависело от места. Получился почти случайный эксперимент. В одних районах люди быстрее получили полноценный смартфон, в других медленнее.

И вот тут началось самое интересное. По расчётам авторов, именно распространение iPhone могло объяснить значительную часть падения рождаемости в США в 2007–2011 годах. Особенно сильно эффект был заметен среди молодых людей от 15 до 24 лет.

Логика проста и довольно неловка. Меньше встреч, меньше живого общения, меньше случайных знакомств, больше времени онлайн, больше одиночного развлечения, больше вечеров с телефоном вместо свидания. Человек вроде бы всегда «на связи», но всё чаще сидит один.

Похожие сигналы нашли и в других данных. В Британии уже говорят о «рецессии поцелуев»: более трети взрослых признались, что целуются романтически реже, чем пять лет назад. Почти каждый пятый сообщил, что не целовался ни с кем больше года.

Другое исследование посмотрело шире, на 128 стран. Там сравнили распространение смартфонов и подростковую рождаемость. Падение оказалось заметным в очень разных странах, от Ирана и Турции до Мексики и Коста-Рики. В США похожую картину связали ещё и с доступом к быстрому интернету и 4G.

Конечно, смартфон не единственная причина. Люди откладывают детей из-за денег, жилья, работы, тревоги и общего ощущения, что взрослая жизнь стала слишком дорогой. Но новый поворот в том, что телефон мог стать не просто игрушкой, а настоящим конкурентом романтики.

Раньше человек скучал, выходил из дома и мог с кем-то познакомиться. Теперь он скучает, открывает экран и исчезает на два часа.

Получается странная картина: человечество изобрело устройство, которое соединяет всех со всеми, а потом внезапно обнаружило, что живых встреч стало меньше.

И если раньше на свидании мешала мама, соседка или бывший, то теперь главный третий лишний спокойно лежит на столе. Светится. Вибрирует. И всегда знает, как удержать внимание.

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