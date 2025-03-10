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airBaltic предлагает более 150 рабочих мест: что за работа?

Редакция PRESS 10 марта, 2025 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Представители airBaltic сообщили, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic в настоящее время предлагает более 150 вакансий.

airBaltic предлагает в общей сложности 28 вакансий в различных отделах, включая должности пилотов, летных инструкторов, специалистов по управлению полетами и коммерческим операциям, технических специалистов, специалистов по обслуживанию клиентов и другие должности.

Помимо прочего, авиакомпания проводит набор командиров воздушных судов Airbus A220-300, имеющих соответствующие лицензии, а также старших вторых пилотов с возможностью повышения до должности командира в течение года.

Специалистам на обеих должностях, которые соответствуют требованиям и присоединятся к airBaltic до 31 мая этого года, авиакомпания выплатит премию за подписание контракта в размере 15 000 евро брутто или до вычета налогов для капитанов и премию за подписание контракта в размере 10 000 евро брутто для старших вторых пилотов.

Авиакомпания также предлагает несколько других вакансий, включая вакансии менеджера центра управления операциями и инструктора по полетам в учебном центре airBaltic, а также должности аналитика доходов, специалиста по информационным технологиям (ИТ), финансам, техническому обслуживанию и обслуживанию клиентов.

В то же время Академия пилотов airBaltic принимает новых студентов. В настоящее время в академии обучаются более 160 студентов из стран Балтии и других европейских стран, и более 130 студентов после окончания обучения присоединились к авиакомпании в качестве вторых пилотов.

В настоящее время в airBaltic работают более 2800 человек.

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