airBaltic готовит третий рейс из Дубая. Он запланирован на вечер субботы

Редакция PRESS 6 марта, 2026 17:41

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует выполнить третий репатриационный рейс из Дубая в Ригу вечером в субботу. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей авиакомпании.

Предполагается, что рейс BT7756 вылетит 7 марта из международного аэропорта Аль-Мактум в Дубае в 19.20 по местному времени. Полёт в Ригу запланирован с технической посадкой в Ираклионе, Греция.

Ожидается, что самолёт прибудет в Ригу в воскресенье, 8 марта, в 3.40 по рижскому времени. На борту планируется обеспечить 147 пассажирских мест.

В airBaltic отмечают, что продолжается обработка ранее поданных заявок на репатриационные рейсы из Дубая. Все заявки рассматриваются, а пассажирам, которым будет предложено место на борту, авиакомпания свяжется индивидуально и предоставит дальнейшие инструкции.

Пассажирам, которые уже подавали заявки на ранее объявленные рейсы, повторно регистрироваться не нужно. В авиакомпании подчёркивают, что подача нескольких заявок может замедлить процесс обработки и не влияет на порядок их рассмотрения.

Заявки на рейс могут подавать граждане Латвии, неграждане Латвии, а также члены семей граждан и неграждан. Приоритет предоставляется уязвимым категориям пассажиров - семьям с маленькими детьми, несовершеннолетним и людям с проблемами здоровья или ограниченной подвижностью.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорт до получения индивидуального подтверждения о включении в список пассажиров конкретного рейса.

Ранее из Дубая в Ригу уже отправились два репатриационных рейса airBaltic. Согласно данным сервиса Flightradar24, оба самолёта вылетели из международного аэропорта Аль-Мактум с задержкой и направились в Ригу с технической остановкой в Ираклионе.

Ожидается, что оба рейса прибудут в Ригу ночью. Представитель airBaltic по общественным и политическим отношениям Августс Зилбертс сообщил, что оба самолёта заполнены полностью.

