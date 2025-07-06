В частности, в Алуксне есть хозяйства, чьи поля расположены в природных впадинах, система мелиорации у них далека от идеальной, в результате чего поля были затоплены и урожая не будет.

У хозяйства Augusta zemenes, которое расположено в Малпилсе, из-за погоды довольно много ягод сгнило, некоторые средние сорта задержались с созреванием, в результате урожай будет меньше и качество его ухудшится. По словам Дзерве, в этом году объем качественного урожая, который хозяйство сможет продать, сократился примерно на треть (около 30%) по сравнению с другими годами.

Переменчивая, теплая и сырая погода, то есть такая, как сейчас, значительно способствует развитию гнили.

Впрочем, агроном подчеркивает, что фермеры с каждым годом умнеют и пытаются продлить сезон клубники, используя разные сорта, в частности, ремонтантную клубнику, урожай которой может поспевать два и три раза в год. Кроме того, клубнику стали чаще выращивать в туннелях, где погодные условия на нее не влияют.

"Мы пытаемся снизить этот риск, сознательно прогнозируя, что будет плохо", - пояснил Дзерве.

У Augusta zemenes первый урожай ягод в туннелях и теплицах уже закончился, сейчас поспевает второй. А вот сезон полевой клубники в Augusta zemenes и соседних хозяйствах в этом году запаздывает и может продлиться до конца июля - первой недели августа. Он будет меньше по объему и менее качественным.

В Курземе есть хозяйства, где ранние и средние сорта уже закончились, остались только поздние, а в Видземе и Латгалии сейчас пошли средние сорта, пояснил Дзерве, добавив, что погодные условия и ситуация в целом существенно отличаются в разных регионах и хозяйствах.