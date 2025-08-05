Аэропорт «Рига» отстал на полсотни позиций от Таллина и Вильнюса: а как он выглядит в мировом рейтинге?

Первое место в мире занял международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке - 8,6 балла за пунктуальность и 8,7 балла за удовлетворенность пассажиров. Он был признан лучшим из 250 международных аэропортов в 68 странах.

В Европе лучшим аэропортом признан аэропорт Берген-Флесланд в Норвегии, который занял 9-е место в мире и 1-е место среди европейских аэропортов по пунктуальности. Другие аэропорты Европы, получившие хорошие оценки - Бильбао в Испании (16-е место), Буде в Норвегии (23-е место), Гардермунн в Норвегии (28-е место) и Кефлавик в Рейкьявике, Исландия (30-е место).

Хотя в общем рейтинге аэропорт Люксембурга занимает только 130-е место, он получил 9,0 баллов по удовлетворенности пассажиров, что является самым высоким показателем среди всех европейских аэропортов в этой категории. Между тем, аэропорт Схипхол в Амстердаме (Нидерланды) (111-е место в общем рейтинге) получил наивысшую оценку в Европе по качеству еды и напитков — 8,3 балла. Заметно преобладание скандинавов - особенно норвежцев - в этой части рейтинга. Хотя оценки Бильбао свидетельствуют, что и у южной Европы некоторым есть чему поучиться. Не у всей, правда. Интересно, что считающийся лучшим во Франции аэропорт Тулуза-Бланьяк занял лишь 101-е место.

Аэропорт Париж-Шарль де Голль занял 181-е место, показав плохие результаты во всех категориях, на которые негативно повлияли частые задержки и низкая оценка пассажиров. Еще хуже дела обстоят в лондонском аэропорту Гатвик - 235-е место. Ну а последнее место в Европе у аэропорта Родос-Диагора в Греции. 5,8 балла за пунктуальность, и "почетное" 249-е место в мире.

Как выглядят страны Балтии на общем фоне. В целом неплохо. Аэропорт Таллина на 50-м месте: 7,9 балла: 7,7 за пунктуальность, 8,5 за удовлетворенность клиентов и 8 за качество питания. Ненамного отстает и Вильнюсский аэропорт 52-е место — 7,9 баллов за пунктуальность, 8,2 - за удовлетворенность клиентов, а качество питания оценено на 7,6 балла.

А вот наш рижский аэропорт, увы, улетел за первую сотню рейтинга - аж 128-е место. По оценке «AirHelp», пунктуальность составляет 7,4 балла, удовлетворенность клиентов — 8,0 баллов, качество еды - 7,5 баллов.