Аэропорт «Рига» отстал на полсотни позиций от Таллина и Вильнюса: а как он выглядит в мировом рейтинге?

Редакция PRESS 5 августа, 2025 11:10

Новости Латвии 0 комментариев

Организация по защите прав пассажиров «AirHelp» представила ежегодный рейтинг мировых аэропортов, составленный на основе оценок клиентов авикомпаний. В нем оцениваются пунктуальность, удовлетворенность пассажиров и качество обслуживания.

Первое место в мире занял международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке - 8,6 балла за пунктуальность и 8,7 балла за удовлетворенность пассажиров. Он был признан лучшим из 250 международных аэропортов в 68 странах.

В Европе лучшим аэропортом признан аэропорт Берген-Флесланд в Норвегии, который занял 9-е место в мире и 1-е место среди европейских аэропортов по пунктуальности. Другие аэропорты Европы, получившие хорошие оценки - Бильбао в Испании (16-е место), Буде в Норвегии (23-е место), Гардермунн в Норвегии (28-е место) и Кефлавик в Рейкьявике, Исландия (30-е место). 

Хотя в общем рейтинге аэропорт Люксембурга занимает только 130-е место, он получил 9,0 баллов по удовлетворенности пассажиров, что является самым высоким показателем среди всех европейских аэропортов в этой категории. Между тем, аэропорт Схипхол в Амстердаме (Нидерланды) (111-е место в общем рейтинге) получил наивысшую оценку в Европе по качеству еды и напитков — 8,3 балла. Заметно преобладание скандинавов - особенно норвежцев - в этой части рейтинга. Хотя оценки Бильбао свидетельствуют, что и у южной Европы некоторым есть чему поучиться. Не у всей, правда. Интересно, что считающийся лучшим во Франции аэропорт Тулуза-Бланьяк занял лишь 101-е место. 

Аэропорт Париж-Шарль де Голль занял 181-е место, показав плохие результаты во всех категориях, на которые негативно повлияли частые задержки и низкая оценка пассажиров. Еще хуже дела обстоят в лондонском аэропорту Гатвик - 235-е место. Ну а последнее место в Европе у аэропорта Родос-Диагора в Греции. 5,8 балла за пунктуальность, и "почетное" 249-е место в мире.

Как выглядят страны Балтии на общем фоне. В целом неплохо. Аэропорт Таллина на 50-м месте: 7,9 балла: 7,7 за пунктуальность, 8,5 за удовлетворенность клиентов и 8 за качество питания. Ненамного отстает и Вильнюсский аэропорт 52-е место — 7,9 баллов за пунктуальность, 8,2 - за удовлетворенность клиентов, а качество питания оценено на 7,6 балла.

А вот наш рижский аэропорт, увы, улетел за первую сотню рейтинга - аж 128-е место. По оценке «AirHelp», пунктуальность составляет 7,4 балла, удовлетворенность клиентов — 8,0 баллов, качество еды - 7,5 баллов.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать